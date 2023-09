O ședință tensionată a PNL care a avut loc duminică seară la Vila Lac a adus în discuții din nou felul în care PSD “calcă” pe liberali, unii dintre ei cerând chiar ieșirea de la guvernare, susțin surse politice.

Marea reformă fiscală pe care Guvernul Ciolacu o vrea adoptată prin asumarea răspunderii în Parlament a adus noi discuții aprinse în PNL. Deși multe voci liberale sunt tot mai acide la adresa lui Nicolae Ciucă, acesta continua linia mesajelor de pace în relațiile cu social-democrații.

Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a fost și el criticat pentru că, înainte de a pleca la Bruxelles să prezinte Comisiei Europene măsurile, acestea nu au fost discutate în partid.

"Am avut discuții la nivelul liderilor PNL și am prezentat măsurile pe care partidul le-a susținut și continuă să le susțină pentru angajarea acestei răspunderi. Elementele fundamentale sunt trei - reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale și măsurile fiscale. Complementar, PNL a susținut menținerea cotei unice de impozitare, investitorii privați, mediul economic prin menținerea cotei de impozitare la dividende la 8%. PNL susține menținerea actualei cote la TVA și la nivelul întregii structuri guvernamentale să fie identificate acele măsuri prin care marile companii să plătească impozit pe profitul pe care îl realizează în țară. Susținem și ca la nivelul profesiilor liberale și a PFA-urilor să se impună un plafon pentru CASS. Am discutat cu toți cei care au cunoaștere în domeniul economic, fiscal-bugetar (...) că avem nevoie de un alt pachet prin care să susținem măsuri de investiții și de creștere economică", a spus Ciucă la finalul ședinței conducerii PNL.

Întrebat dacă PNL a votat astăzi să susțină asumarea răspunderii în Parlament a Guvernului pe pachetul de măsuri fiscale sau un vot pe principiile discutate în ședință, după ce mai mulți lideri județeni au spus că au aflat din presă că Guvernul își asumă răspunderea pe proiect, Ciucă a replicat că "a fost un vot pentru angajarea răspunderii Guvernului, cu respectarea principiilor pe care PNL le-a susținut".

Totuși, votul nu a fost unanim în ședință. Ciucă a spus că, în acest caz, dacă vor exista liberali care votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, aceștia vor fi sancționați.

Despre faptul că unii liberali au susținut duminică seară că PNL ar trebuie să părăsească guvernarea pentru că nu face bine alăturarea cu social-democrații, liderul partidului a răspuns că nu ia în calcul acest scenariu.

"Votul de astăzi privind aprobarea angajării răspunderii este cel care confirmă asumarea PNL pentru continurea guvernării. Faptul că am discutat, că discutăm, că sunt dezbateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu și care are subiecte pe care le pune pe masă. Fiecare avem argumente și contraargumente, asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie", a adăugat el.

Prăbușirea în sondaje și atacurile venite din partea PSD pe care PNL mai mult le încasează decât să le țină piept duc tot mai des la poziții dure în interiorul formațiunii și la critici pentru președintele Nicolae Ciucă.

El a declarat că "fiecare are un mod de a reacționa, de comportament, în conformitate cu propriile analize și concepții", dar e clar că, dacă la nivelul partidului s-a luat o decizie, "toți membrii trebuie să o urmeze", pentru că "disciplina de partid trebuie să funcționeze așa cum a funcționat până acum".

În prima zi a sesiunii parlamentare, luni, de la ora 17:00, are loc și o ședință a Coaliției, convocată la solicitarea PNL. Nicolae Ciucă a fost întrebat cu ce plafon pentru PFA se va duce PNL la negocieri cu PSD, dar a răspuns că nu știe, pentru că încă nu s-au discutat.