PNL și PSD au anunța marți oficial componența noului Guvern condus de Marcel Ciolacu, surpriza fiind că UDMR va părăsi Coaliția din cauza neînțelegerilor privind împărțirea portofoliilor.

UPDATE

Marți dimineață la ora 09:00 încep audierile miniștrilor, a anunțat Ciucă. La rândul său, Ciolacu a declarat că, "cu regret o spun, în acest moment, UDMR și colegii mei, Tanczos Barna, Cseke Attila, Kelemen Hunor nu sunt în această Coaliție. Dar, repet, seara nu s-a terminat încă”.

+++

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a ieșit și el în declarații de presă, dar fără miniștri propuși, ci alături de prim-vicepreședinții partidului, printre care și Lucian Bode, vizibil supărat că pierde Internele.

El a vorbit despre ce a făcut Guvernul sub conducerea sa, dar și despre ceea ce trebuie făcut în continuare, în principiu fiind vorba despre absorbția de fonduri europene.

+++

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat și el marți seară că regretă enorm de mult situația, dar "la impuse nu se poate lucra", acuzând că, văzând discuțiile din ultimele săptămâni din Coaliție, UDMR nu a ieșit de la guvernare, ci a fost împins de la guvernare.

"În acest moment, lucrurile se opresc, pentru că pur și simplu nu am reușit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult. Am arătat, dincolo de seriozitate, dincolo de profesionalism, dincolo de responsabilitate și flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra. Până când nu sunt trimise listele și programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă între cele trei partide, dar prea multe șanse nu sunt. Până dimineață se pot întâmpla multe lucruri. Am făcut toate eforturile posibile și am arătat deschidere și flexibilitate în tot parcursul discuțiilor și negocierilor. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe și în zilele care urmează", a spus Kelemen Hunor

"Putem accepta Energia și Mediu. Dacă s-au răzgândit, cu părere de rău, nu putem participa în continuare la guvernare”, a mai transmis acesta.



+++

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a ieșit în conferință de presă cu echipa de miniștri și a anunțat programul de guvernare, afirmând că prima luptă a Guvernului său va fi "cu prețurile și cu specula".

Planurile lui Ciolacu:

Rezolvarea problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară;

Stoparea creșterii prețurilor și refacerea puterii de cumpărare;

Dezvoltarea Educației și Sănătății;

Patriotism economic prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări de la bugetul de stat;

Crearea de locuri de muncă bine plătite.







Biroul Politic Național al PNL a votat lista finală de miniștri, în forma în care UDMR iese de la guvernare:

Alina Gorghiu - Justiție;

Cătălin Predoiu - vicepremier și Interne;

Adrian Veștea - Dezvoltare;

Raluca Turcan - Cultură;

Sebastian Burduja - Energie;

Ligia Deca - Educație;

Luminița Odobescu - MAE;

Marcel Boloș - Finanțe;

Mircea Fechet - Mediu;

Secretar general al Guvernului: Mircea Abrudean.

Bogdan Mateescu, fostul șef al CSM destul de controversat, a fost retras în ultimul moment de pe lista de propuneri la Justiție din cauza nemulțumirilor. Ciucă a explicat că modificarea nu vine în urma unor probleme, ci doar pentru că "domnul Mateescu nu a mai putut candida".



Miniștrii votați de Consiliul Politic Național al PSD sunt:

Sorin Grindeanu - Transporturi;

Marius Budăi - Muncă;

Alexandru Rafila - Sănătate;

Angel Tîlvăr - Apărare;

Florin Barbu - Agricultură;

Gabriela Firea - Familie;

Radu Oprea - Economie;

Adrian Câciu - Fonduri Europene;



Marian Neacșu - vicepremier.

Ministerul Sportului dispare și devine agenție în subordinea Guvernului, iar Ministerul Antreprenoriatului și Turismului va fi, de asemenea, transformat în agenție. Astfel, dacă Guvernul Ciucă avea 20 de ministere, Guvernul Ciolacu va avea doar 18.

+++

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a venit marți seară cu răspunsul pentru PNL și PSD: fără Ministerul Mediului și al Energiei, nu acceptăm altă ofertă.

"Nu poate să spună nimeni că nu am devenit flexibili, dar se pare că degeaba, pentru că situația s-a schimbat. (...) Suntem cumva împinși în afara guvernării".

Întrebat dacă nu ar accepta Energia și MIPE sau Sănătatea, Botond a răspuns: "Nu suntem cârpa nimănui".





+++

Liberalii s-au reunit în ședința BPN și votează lista de miniștri atât în scenariul cu UDMR la guvernare, cât și în eventualitatea în care aceștia vor renunța să mai facă parte din Coaliția cu PNL și PSD.

Mandatul cu care s-a intrat în ședință la PNL este clar: nu cedează Ministerul Mediului și vor să ia de la UDMR Ministerul Dezvoltării.

+++

PNL nu vrea să cedeze Ministerul Mediului către UDMR, ci doar Ministerul Energiei și, potrivit liderului partidului, Nicolae Ciucă, și a prim-vicepreședintelui, Rareș Bogdan, așa cum PNL a renunțat la Transporturi pentru PSD, iar liberalii oferă Energia UDMR, social-democrații ar trebui să cedeze către maghiari Ministerul Proiectelor Europene sau Ministerul Sănătății.

"Nu putem ceda două ministere. Celălalt trebuie să îl cedeze PSD, nu noi", a spus Bogdan.

Rareș Bogdan a spus că, dacă UDMR nu se mulțumește cu Mediul, "la revedere".

Ciucă a mai spus că nu știa de oferta făcută de Marcel Ciolacu către UDMR și care vizează porofolii de la PNL, nu de la PSD

+++

UDMR a acceptat să preia Mediul și Energia, însă acum PNL nu mai vrea să cedeze Ministerul Mediului.

+++

După desemnarea în funcția de premier, Marcel Ciolacu i-a chemat la Guvern pe Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor pentru a încerca să deblocheze discuțiile cu maghiarii. Ședințele PNL și PSD, programate să înceapă la ora 16:00, nu au început nici după ora 17:00.

Surse politice au declarat pentru EURACTIV România că Ciolacu le-a propus UDMR-iștilor să preia Energia și Mediul.

Acum este așteptat răspunsul liderului UDMR, care la ora transmiterii acestei știri se află la grupul parlamentar din Camera Deputaților.

+++

Consultările cu USR și AUR s-au terminat și ele. Este așteptat anunțul oficial al președintelui Iohannis privind premierul desemnat.

Liderul AUR, George Simion, i-a dus lui Klaus Iohannis de ziua lui de naștere un "bilet de avion" business class, doar dus, către Tenerife.



+++

Consultările dintre partidele parlamentare și Klaus Iohannis au început. Discuțiile cu PNL, PSD, minoritățile naționale și UDMR s-au terminat. Urmează la discuții USR și AUR.

+++

Surpriza acestor negocieri este că ministrul de Interne, Lucian Bode, și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, ambii susținuți puternic de președintele Klaus Iohannis, sunt acum în afara calculelor chiar din dorința lui Iohannis, au declarat surse politice pentru EURACTIV România.

Luminița Odobescu este o apropiată de Klaus Iohannis și consilieră a acestuia, motiv pentru care a și impus desemnarea ei în funcția de ministru al Externelor.

În locul lui Bode, Ministerul de Interne, susțin aceleași surse, ar urma să treacă sub conducerea lui Cătălin Predoiu, actual titular la Justiție. Încă nu este cert, dar se discută ca acesta să ocupe și funcția de vicepremier, mai spun sursele citate.

Și ministrul Energiei, Virgil Popescu, va rămâne fără portofoliu pentru că acesta și Marcel Ciolacu au fost întotdeauna în conflict, iar în ultimii ani PSD i-a cerut în repetate rânduri demisia, inclusiv după constituirea actualei Coaliții de guvernare. În locul lui este vehiculat numele lui Sebastian Burduja, actual ministru al Cercetării și Digitalizării.

Aceleași surse susțin că discuțiile dintre Iohannis și liberali au vizat "revitalizarea" PNL, în sensul că într-un an și 7 luni de guvernare lipsa profesioniștilor în ministere-cheie și bățul băgat prin gard de PSD au știrbit și mai rău imaginea partidului.

Aceleași surse au declarat pentru EURACTIV România că UDMR nu a fost chemată la consultările de la Cotroceni în același timp cu PNL, PSD și minoritățile naționale pentru că maghiarii nu au vrut să încheie negocierile în format de Coaliție, iar Iohannis ar vrea să discute cu ei separat.

Totuși, PNL și PSD, mai spun sursele citate, sunt dispuse să guverneze și cu UDMR, și fără UDMR. Ambele partide spun că nu vor ceda sub nicio formă Ministerul Dezvoltării, condiție pusă de partidul lui Kelemen Hunor pentru a mai face parte și din Guvernul Ciolacu.

Întrebat marți despre oameni din "eșalonul doi" al PNL care ar putea deveni miniștri, Nicolae Ciucă a declarat: "Nu este vorba despre eșalonul unu sau eșalonul doi. Sunt miniștri care și-au desfășurat activitatea în Guvernul pe care l-am condus. Pe baza evaluărilor, o parte dintre ei se vor regăsi și în noul Cabinet, iar pentru celelalte poziții, la nivelul partidului vom veni cu propuneri care vor fi votate și aprobate astăzi, în Biroul Politic Național, astfel încât să avem acea nominalizare a miniștrilor care au profesionalismul necesar pentru a putea să îndeplinim obiectivele din programul de guvernare".

Legat despre propunerea de la Justiție a fostului președinte CSM, același Ciucă a transmis că "este vorba despre o persoană care este deocamdată doar în discuție, este în analiză".

"Dacă ne uităm la CV-ul domniei sale putem să vedem că discutăm despre un profesionist, cel care a fost președintele CSM. Ca atare, trebuie să mergem mai departe pe parcursul pe care România s-a încadrat foarte bine după ce nu mai avem aplicat MCV-ul și trebuie să ne menținem în această linie de modernizare și de menținere a independenței Justiției în România", a replicat acesta.

Întrebat dacă PNL și-a făcut planurile de a guverna doar cu PSD, fără UDMR, acesta a răspuns liberalii au două ipoteze de lucru.

"O ipoteză, prima dintre ele, a fost aceea în care am respectat și ne-am dorit să respectăm protocolul.Cea de-a doua: cea în care acest protocol nu va putea fi respectat și pe baza negocierilor va exista o nouă formulă de guvernare. Până în momentul de față, sigur că există câte o variantă pentru fiecare dintre aceste două ipoteze", a conchis el.

După consultările de la Palatul Cotroceni, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu vor avea noi discuții cu UDMR, iar dacă marți seară maghiarii insistă cu revendicările pe care PNL și PSD le resping, viitorul Guvern va fi fără aceștia, mai spun sursele consultate de EURACTIV România.



Alte nume vehiculate în Guvernul Ciolacu:

Transporturi - Sorin Grindeanu (actual titular de portofoliu de la PSD);

Muncă - Marius Budăi (actual titular de portofoliu de la PSD);

Sănătate - Alexandru Rafila (actual titular de portofoliu de la PSD);

Apărare Națională - Angel Tîlvăr (actual titular de portofoliu de la PSD);

Digitalizare și Cercetare - Bogdan Gruia (deputat PSD și Bistrița-Năsăud);

Agricultură - Florin Barbu (prieten cu secretarul general al PSD, Paul Stănescu);

Familie - Gabriela Firea (actuală titulară de portofoliu de la PSD);

Justiție - Bogdan Mateescu (fost președinte al CSM, propus de de PNL);

Economie - Radu Oprea (purtător de cuvânt al PSD);

Finanțe - Sebastian Burduja (ministru al Digitalizării acum);

Educație - Ligia Deca (actuală titulară de portofoliu);

Cultură - Raluca Turcan (PNL), în locul lui Lucian Romașcanu (PSD);

Mediu - Mircea Fechet (PNL);

Dezvoltare - Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov (PNL);

Finanțe - Marcel Boloș (actual ministru la Proiecte Europene de la PNL);

Vicepremier - (Marian Neacșu de la PSD);