PNL va susține în Parlament adoptarea unei legi privind introducerea obligativității certificatului de vaccinare. Dacă joi premierul demis spunea că el ar putea fi introdus și în magazine, acum s-a răzgândit.

"A doua decizie pe care a luat-o Biroul Executiv al PNL astăzi este aceea de a susține în Parlamentul României demersurile pentru introducerea certificatului verde, pentru activitățile economice, în afară de cele esențiale. Este foarte important, și am avut această discuție cu colegii mei, pentru că vine sezonul de iarnă, este important să știm și toată lumea vrea să știe cum va funcționa în această iarnă economia. Știu că este un subiect nepopulat, îmi asum acest risc politic dar este soluția de a ne ține economia deschisă și de anu introduce un nou look down. Vom susține în Parlamentul României introducerea certificatului verde în afara acelor magazine esențiale, sau spații esențiale, activități economice esențiale", a declarat Florin Cîțu.

Întrebat ce înseamnă spații neesențiale unde nu va fi nevoie de certificatul verde, premierul demis a spus: "Acestea sunt definite clar, dar noi am vorbit despre magazine comerciale, supermarketuri, farmacii, cam la acestea ne gândeam noi. Sunt sigur că în Parlamentul României se va face o listă clară cu aceste spații".

El a explicat că certificatul va trebui prezentat în localitățile unde rata de incidență este de peste 6 la mia de locuitori.

"De obicei atunci când încep discuțiile despre carantinare, ar fi bine să venim în discuție cu acest certificat verde. Eu văd folosirea certificatului verde ca pe o soluție de a menține economia deschisă în perioada următoare. Știu că nu este popular, dar eu mi-o asum politic", a replicat premierul interimar.