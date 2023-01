Liderul PNL, Nicolae Ciucă, și ministrul Educației, Ligia Deca, au vorbit luni pentru prima dată public despre plagiat, în contextul Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a constat că lucrarea sa include plagiat extins și e “profund viciată”.

Luni, la finalul reuniunii Biroului Politic Național al PNL, Nicolae Ciucă a fost întrebat de un jurnalist care are este poziția PNL în legătură cu plagiatul, în măsura în care exista un verdict UBB în cazul lui Lucian Bode și că exista acuzatii și în cazul său că a plagiat lucrarea de doctorat.

"În acest moment au existat discuții prin care s-au explicat foarte clar în fata liderilor de filiala, care este poziția noastră, există justiție în România, de la acuzare la verdict final este timp, motiv pentru care lăsăm să se deruleze procesul în instanță și, când vom avea o decizie finală, ne vom pronunța. Va mulțumesc!", a răspuns Ciucă.

Întrebat dacă este de acord cu o declarație din 2021 a președintelui Klaus Iohannis în care acesta preciza foarte clar ca orice persoana publică, politician, asupra căreia planează suspiciunea de plagiat ar trebui sa facă un pas în spate, premierul a ezitat puțin înainte de a răspunde: "Este o declarație a președintelui țării care contează pentru fiecare dintre noi, doar că, încă o dată, este vorba de un proces care trebuie să se finalizeze printr-o decizie finală a instanței."

Momentul în care Nicolae Ciucă ezită să răspundă poate fi urmărită de la minutul 16:50.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost întrebată tot luni despre aceeași declarație a lui Klaus Iohannis din 2021.

"Cred că orice persoană care este acuzată de plagiat are dreptul să urmeze procedurile legale. Cred că fiecare persoana are dreptul la liberul arbitru, să ia decizia în conformitate cu propria conștiință. Din punctul de vedere al Ministerului Educației, noi promovăm prin noul pachet legislativ o toleranță zero la plagiat, de aceea propunem măsuri suplimentare pentru a ne asigura că nu ajungem în situația în care să avem astfel de abateri prin sancțiuni atât pentru coordonatori, cât și pentru comisia de susținere", a răspuns Deca.

Întrebată și ce înțelege un tânăr aflat astăzi într-o școală din România de la ministrul Educației dacă vede că un coleg ministru de-ai ei a plagiat, ea a răspuns: "Din punctul meu de vedere, orice plagiat dovedit trebuie să fie sancționat".

Ministrul a evitat să răspundă dacă Lucian Bode a plagiat sau nu.

"Ce mă întrebați trebuie stabilit de către Comisia de la nivelul Universității. Decizia CCR nu mai permite analiză la nivelul CNATDCU. În conformitate cu decizia UBB, domnul Bode trebuie să ia ce gest îi dictează conștiința", a declarat aceasta.

30 iulie 2021 - Iohannis iese într-o declarație de presă după scrisoarea deschisă primită de la o parte a comunității academice și a societății civile care își exprima nemulțumirea cu privire la proiectul normativ ce propune schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat, inițiat de Ministerul Educației:

"Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat.

Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze la sancționarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acțiuni concrete și coerente pentru a preveni instituirea unei „culturi a plagiatului”, precum și pentru a evita compromiterea calității în procesul educațional și de cercetare.

Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate. Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru.

Apreciez că societatea civilă și mediul academic și-au exprimat clar punctul de vedere și așteptările privind modificările propuse la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Le solicit inițiatorilor proiectului să țină cont de îngrijorările și riscurile sesizate în spațiul public și să acționeze în consecință", spunea președintele.