Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea îi transmite liderului PSD Marcel Ciolacu faptuul că întregul Plan Național de Redresare și Reziliență se află pe site-ul MIPE, inclusiv anexele.

Precizările coordonatorului departamentului de politici publice al USR vin după ce președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a solicitat luni Guvernului să desecretizeze toate documentele din PNRR. El a susținut chiar că este oportună și constituirea unei comisii de anchetă pentru ca "toată lumea" să știe ce conține acest plan.

"PNRR l-am publicat noi, complet, singurul guvern care a publicat toate anexele. Înainte de a fi gata, am mers de 3 (trei) ori în Parlament. Am invitat pesediștii la minister să îl consulte. Ei nu au făcut asta cu celelalte programe de fonduri europene, cu nici unul dintre ele. TOT PNRR se găsește încă pe site-ul ministerului", a scris peFacebook fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, indicând și link-ul: https://mfe.gov.ro/pnrr-complet/.

Ghinea a explicat că nu PNRR este secret, ci doar comentariile Comisiei Europene: "Marea dovadă a lui Ciolacu sunt câteva notițe scrise parțial de mine, parțial de un secretar de stat unde stabileam cine are acces la comentariile Comisiei Europene. Comisia nu publică comentariile trimise oficial. După ce s-au scurs prin presă, cei de la Comisie au spus că nu ne mai trimit comentarii scrise. Ceea se îngreuna enorm procesul rapid de negocieri. Am anunțat de atunci, am zis-o eu în interviuri, că vom stabili circuitul hârtiilor astfel încât negocierile să meargă rapid: miniștri, secretari de stat, echipa PNRR din MIPE. Deci, marea dovadă a lui Marcel că PNRR e secret nu se referă la PNRR, care e public tot, ci la comentariile Comisiei".





"Dacă filosofia lui Boloș este că tot ce primește de la Comisie e public, mâine voi face o cerere de acces pe Legea 544 pentru a primi toată corespondența primită de la Comisie pe Programele Operaționale. Potrivit indignării celor doi Marcei, ar trebui să fie publică. Dacă nu mi-o dă, va trebui să explice de ce nu e publică, publicului și în fața judecătorilor", a mai scris Ghinea.

”A trebuit să treacă un an și jumătate când în sfârșit să ajungem cu toții la concluzia că trebuie desecretizat PNRR-ul, așa cum este peste tot în Europa. Nu există niciun stat european care are un program național de redresare și reziliență pe care l-a ținut la secret, vreun Guvern din această Europă. Eu o să-mi permit, până să cer în coaliție, să cer Guvernului României să desecretizeze absolut toate documentele din PNRR și o să am o discuție cu liderii de grup”, a declarat luni, la Parlament, Marcel Ciolacu.

El crede că este oportună înființarea unei comisii de anchetă pentru ca ”toată lumea, toți românii și toți cei interesați să știm odată pentru totdeauna ce conține PNRR, pentru că nici în acest moment nu știm ce este acolo".

Ciolacu a susținut că la Guvern există o "listă pentru spitale", făcută "după criterii politice": "Înțeleg de la Guvern că este o listă pentru spitale deja făcută publică, făcută numai și numai după criterii politice. Spitale trecute, spitale care nu există sau spitale unde nu au studiile de fezabilitate. Dacă nu înțelegem că suntem într-un maraton pentru a finaliza aceste investiții și rămânem să ne complacem în această situație, există șansa să pierdem foarte mult din acești bani. Cu alte cuvinte, trebuie să fim și eficienți, dar cred că e cazul să aflăm și adevărul".