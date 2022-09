Contractul este în valoare de 98 de milioane de lei, iar Sindicatul Europol acuză ministerul că a organizat o licitație cu dedicație, deoarece doar modele BMW s-ar fi putut califica după criteriile stabilite în caietul de sarcini, a informat Europa Liberă.

Conducerea Automobile Bavaria a transmis G4Media că întregul proces al licitației a fost public și că nu se poate vorbi de o o ”dedicație”.

Potrivit portalului achizițiilor publice, o singură ofertă a fost depusă. Câștigătorul, Automobile Bavaria SRL, va primi pentru aceste mașini, în total, 98.006.046 de lei, preț fără TVA, iar durata contractului este de doi ani. Jumătate din achiziție este finanțată din bani europeni, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) axa 2.5, iar prețul per bucată ajunge la 163.343,41 lei (aproximativ 33.200 euro).

Primul lot de 100 de bucăți este așteptat să intre în dotarea Poliției Române cel târziu în iunie 2023.

Sindicatele din poliție acuză faptul că specificațiile tehnice duc spre modele BMW, ceilalți producători auto neavând modele care să se încadreze în aceste condiții.

”Se se dorește o autospecială cu o putere minimă de 130 kW, motor pe benzină, cuplu motor min. 290 Nm, tracțiune integrală 4×4 permanent (AWD), tipul caroseriei să fie AA, iar transmisia să fie automată pe o cutie de minim 8+1 trepte. După aproximativ 2 săptămâni de căutări și discuții cu reprezentanți ai marilor dealeri auto, am ajuns la concluzia că singura marcă ce ,,pică” pe aceste specificații este BMW. Iar tipul de BMW este 320ix”, anunță sindicatul Europol.

”Nu putem să nu observăm faptul că în continuare, în ciuda TUTUROR insistențelor, evenimentelor, reportajelor, exemplelor etc. pe care atât noi, cât și opinia publică, le-am transmis în ultimii ani, factorii de decizie din Poliția Română continuă să pună eticheta de unui autoturism pe care se lipește un doar un colant pe care scrie POLITIA și pe care este montată o rampă. În continuare nu se cere șasiu întărit, nu se cer accesorii specifice muncii din dotare (lumini suplimentare montate, compartimentare separată pentru persoanele conduse la sediu, compartimentare separată în portbagaj pt accesorii specifice etc.), ci pur și simplu un autoturism .

Chiar dacă salutăm reducerea de aproximativ 15.000 euro făcută de BMW la fiecare autospeciala, nu putem să nu ne întrebăm dacă factorii de decizie, în birourile lor, unde se uită la televizor și se laudă cu făcute, se pot gândi și mai departe de atât. Noi ne-am plictisit sincer să vizionăm conferințe de presă în care reprezentanții IGPR și ai MAI prezintă achizițiile de tehnică sau de mașini ca fiind mari realizări, deși acestea ar trebui să fie dotări normale, de bun simț”, transmite Sindicatul Europol.

”Aceasta este a doua afișare a licitației, prima, la sfârșitul anului trecut, nu s-a prezentat nimeni, nici măcar Bavaria. Au republicat licitația și ne-am prezentat noi. Spre surprinderea noastră, numai noi. Noi nu suntem producători, așa că am întrebat producătorul dacă poate livra aceste autoturisme, vorbim totuși de 600 de bucăți. Atunci ni s-a spus că din cauza lipsei cipurilor de pe piață nu e sigur că se pot livra în termenii din licitație, așa că nu am depus nicio ofertă. Acum am procedat la fel și am primit asigurări că piața s-a stabilizat și că pot fi livrate autoturismele. Nu știm care au fost considerentele pentru care s-a creat un astfel de caiet de sarcini, am văzut acolo să s-a menționat cutia de viteze. Această cutie de viteze este și la Audi, se află și pe niște modele de Alfa Romeo, deci nu e o problemă. Au republicat de două ori acest caiet de sarcini. BMW are acest departament de mașini pentru autorități și de aceea este prezent în mai multe state. Noi pur și simplu ne-am prezentat la licitație, am văzut caietul de sarcini, am discutat cu producătorul, asta e tot”, a transmis conducerea companiei.