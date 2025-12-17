Un proiect de lege inițiat de PNL a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților și prevede puteri sporite pentru polițiștii locali.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii poliției locale nr.155/2010, cu un nou capitol, respectiv, Cap. VIII1 - „Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto-audio-video portabile și protecția datelor cu caracter personal” - prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto - audio - video și implicit, de a purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto - audio - video portabile de tip Bodycam.

Dispozitivele se pot folosi doar în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal și cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenești ale persoanelor vizate.

Totuși, noile prevederi le permit polițiștilor locali să folosească bodycam-urile pentru a realiza înregistrări audio-video în spațiul public, fără consimțământul prealabil al persoanelor vizate, doar prin înștiințarea că sunt înregistrați.

Camerele se vor folosi când se face legitimarea persoanelor, conducerea lor la sediu, folosirea forței fizice, constatarea de infracțiuni sau contravenții și în orice intervenție care prezintă un risc de tulburare a ordinii publice.

Înregistrările vor fi păstrate cel mult șase luni, cu excepția situațiilor în care fac obiectul unei proceduri judiciare.



Avocatnet.ro scrie că această lacună generată de lipsa prevederilor legale a generat dificultăți în activitatea polițiștilor locali, astfel încât, de-a lungul timpului, mai multe autorități locale (precum Direcția Generală de Poliție Locală Cluj-Napoca, Poliția Locală Constanța și Poliția Locală Sector 4 București), care au achiziționat și utilizat dispozitive bodycam, au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Camera Deputaților a fost Camera decizională, iar proiectul merge la promulgare.