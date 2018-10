Fostul premier Victor Ponta susține că, dacă ANAF vrea impozitarea nunților, ar trebui să înceapă cu cea a fiului lui Liviu Dragnea. Ponta a mai spus că nunța fiului liderului PSD a fost, de fapt, "o adunare ca în filmele cu mafioți sicilieni".

"Dacă tot le-a venit această idee creață ANAF (de a impozita nunțile - n.r.), cred că ar trebui să înceapă cu verificarea și impozitarea darurilor de la nuntă lui Dragnea Jr, cu <<Nașul>> Stănescu și Socrul Mare Daddy (plus 1000 de invitați veniți de frică să nu fie scriși pe lista neagră că au chiulit). Sigur că acolo nu a fost o nuntă, ci o adunare ca în filmele cu mafioți sicilieni, iar darul de nuntă poate că a fost o mită pentru Socrul Mare să îi țină sau să îi pună în funcții pe <<nuntasi>>, iar banii de la Nașul Mare poate au fost o clasică spălare de bani. Plus că nu știu altă nuntă în România la care darul a fost între 1000 și 10.000 euro ! Hai Mișa-ai curaj?", a scris Victor Ponta pe contul său de Facebook.

Ponta compară decizia ANAF de a impozitanunțile cu măsura eșuată de a impozita bacșișul: "Nu înțeleg de ce unii oameni nu învață niciodată măcar din propriile greșeli (nu am uitat cum am vrut să impozităm bacșișul de la restaurante și a ieșit un haos - până am dat înapoi".