Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, în contextul primelor sentințe date în dosarul Colectiv, că el consideră "cea mai mare ticăloșie" aceea de a-ți face carieră politică pe tragedia oamenilor.

"Am înțeles și o să înțeleg întotdeauna tragedia, suferința celor care au avut de suferit și o să consider cea mai mare ticăloșie pe care am întâlnit-o în viață să îți faci carieră politică și să obții voturi pe tragedia oamenilor", a spus Ponta, întrebat cum comentează sentințe date în dosarul Colectiv.

Pe 30 octombrie 2015, în nopatea în care a izbucnit incendiul de la clubul Colectiv, soldat cu 64 de morți, Victor Ponta era premier. Acesta a demisionat la scurtă vremea pe fondul protestelor masive din București și din țară față de corpuția din România.