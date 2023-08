Fostul premier și lider al PSD Victor Ponta, numit vineri consilier onorific în domeniul relațiilor economice internaționale de către șeful Guvernului, i-a dat primele sfaturi premierului Marcel Ciolacu.

”Eu am considerat, când am fost în locul domnului Ciolacu, că să reduci TVA, să reduci impozitul pe dividende, să reduci contribuțiile sociale, dar în același timp să întărești ANAF, chiar și cu ofițeri SRI, ca să combați evaziunea fiscală, asta e rețeta de succes. Dacă omori vaca, cum se spune, adică economia privată, nu mai ai de unde să obții după aceea bani ca să ai bani pentru cheltuieli militare, pentru sănătate, pentru educație”, a declarat Victor Ponta, sâmbătă într-o intervenție telefonică la Digi 24, potrivit News.ro.

”Eu sper ca domnul Ciolacu și Guvernul, dar aici nu e atribuția mea și nu eu voi fi cel care decid, să înțeleagă că au o situație foarte grea, cumplită. Să ajungi la 150 de miliarde datorii în câțiva ani e groaznic. Trebuie să iei niște măsuri în care, în special în zona publică, să scapi de mult prea multe cheltuieli nejustificate, pile, relații, instituții care se suprapun, birocrație. Și în zona privată, să-i sprijini pe cei care își plătesc taxe, impozite, și să nu-i omori cu taxe”, a mai declarat Victor Ponta.

După numire, Victor Ponta a scris sâmbătă pe Facebook că este mulțumit de decizie, adăugând că și haterii săi spun că a fost cel mai bun prim-ministru pentru zona economică.

”Back în business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulțumesc să stau pe margine bosumflat și să critic tot. Dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan - știu să joc și în atac și în apărar. Dacă și haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică de ce să nu aplic ce am învățat atunci și, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puțin toți cei care conduc mari instituții publice)”, a scris Victor Ponta.

Ponta a fost premier în perioada mai 2012-noiembrie 2015, când a demisionat, la presiunea societății civile, după tragedia de la Colectiv.