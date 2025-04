Candidatul independent la prezidențiale Victor Ponta a acordat un interviu pentru Euractiv România în care a fost întrebat chestiuni de interes, cum ar fi apărarea, relația cu SUA și UE, dar și despre Republica Moldova.

EURACTIV România a făcut solicitări pentru interviuri către principalii cinci candidați la alegerile prezidențiale, conform sondajelor apărute în spațiul public, însă George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent) au refuzat, până la ora publicării acestui material, să răspundă la întrebări, care au fost transmis în scris.

INTERVIU Crin Antonescu: Statele UE au înțeles că Europa trebuie să facă mai mult pentru propria apărare

INTERVIU Elena Lasconi: Sper să nu fie nevoie să amplificăm războiul comercial cu SUA



EURACTIV România: Ce procent din PIB-ul României ar trebui alocat apărării?

Victor Ponta: 3,5%, așa cum a decis Comisia Europeană, în formula în care nu ne intră pe deficitul bugetar, care și așa este uriaș, cu o singură condiție din partea mea, prima cheltuială militară suplimentară trebuie făcută pentru acordarea drepturilor militarilor și polițiștilor, drepturi prevăzute de legea 223/2015, după care România intră mai departe în programul de achiziții de echipament militar.

EURACTIV România: Cu ce poate contribui România la nouă apărare europeană? Soldați, producții de armament, structură de comandă etc?

Victor Ponta: Cu toate trei, dar pe teritoriul României. Nu sunt de acord ca soldații români să meargă în Ucraina sau în altă parte. Pe teritoriu României avem și militari pregătiți, avem și echipamente pe care le-am achiziționat și pentru care plătim sume importante. Și cu siguranță, tot ceea ce investim mai departe trebuie să aibă o componentă de producție în România. Fabricile de pulberi, uzinele de producție de armament sau centrele de mentenanță și reparații pentru echipamentele aviatice.

EURACTIV România: Ce alegeți între negocieri directe cu SUA sau coordonare permanentă la nivelul UE?

Victor Ponta: În domeniul militar, România, cu mine președinte, va negocia direct cu Statele Unele Ale Americii dezvoltarea bazei de la Michael Kogălnicianu, păstrarea scutului antirachetă și toate proiectele de dezvoltare militară în perioada următoare, direct cu Statele Unite ale Americii, parteneriatul nostru strategic este esențial.

EURACTIV România: Cât de repede ar trebui să adere România la zona euro?

Victor Ponta: Când e pregătită România, pentru că în 2015 îndeplineam toate condițiile nominale referitoare la deficit de cont curent, la inflație, la deficit bugetar și balanță comercială. Azi nu mai îndeplinim niciuna dintre aceste condiții și, dacă am vrea astăzi să aderăm, nu ne-ar primi, pentru că România nu și-a mai respectat angajamentele. Însă, în baza planului economic pe care îl voi implementa cu noul Guvern, consider că data de 1 ianuarie 2030 este o dată realistă și posibilă pentru aderarea României la euro.

EURACTIV România: ⁠Ar trebui accelerată dezvoltarea campionilor industriali europeni?

Victor Ponta: Voi dezvolta cu siguranță campionii industriali români, pentru că europeni nu înseamnă neapărat ceva bun pentru România. Dar România are câteva companii care pot fi dezvoltate în continuare, evident în cadrul Uniunii Europene, și toate eforturile statului român trebuie să fie pentru dezvoltarea în regiune a acestor companii românești.

EURACTIV România: Credeți că Republica Moldova ar trebui să facă parte din noua strategie de apărare europeană?

Victor Ponta: Cu siguranță da, dar nu cred că va fi eficient. Cred că România, și eu voi milita pentru acest lucru, trebuie să aibă un acord separat militar care să garanteze Republicii Moldova siguranța militară pe modelul pe care o țară NATO, Turcia, îl are cu o altă țară care nu e NATO, Azerbaigean, iar România, cu sprijinul Statelor Unite ale Americii, poate garanta siguranța militară a Republicii Moldova. Altfel, la nivel european, inclus în strategie, dar va trece mult timp, iar Moldova are nevoie ca și România de securitate acum, în acest an, și acest lucru poate fi oferit de România împreună cu Statele Unite ale American.