Partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar la Senat după ce doi din cei șapte senatori și-au anunțat demisia în plenul de luni.

Cei doi senatori care și-au anunțat plecarea sunt Liviu Fodoca și Ștefan Borțun.

Liviu Fodoca a acuzat conducerea POT de subordonarea partidului intereselor altei formațiuni:

"Conducerea POT a ales un drum greșit treptat, proiectul politic a fost subordonat intereselor unui alt partid parlamentar, în loc să fie dezvoltat autonom. Mai mult, centralizarea deciziilor în mâinile unui grup restrâns cu influența de tip familial au compromis încrederea în direcția promisă".

Regulamentul Senatului prevede că este nevoie de minimum 7 senatori pentru a forma un grup.

Senatorii POT vor fi acum neafiliați și vor rămâne și fără mai multe beneficii, precum birouri în Parlament sau mașini.

Cei cinci senatori rămași sunt Gheorghe Vela, care ee liderul de grup, Mariana-Vali Aldea, Liviu Sorin Robe, Robert Ghiță și Paul Ciprian Pintea.

POT a pierdut și 9 din cei 20 de deputați.

"Tensiunile acumulate în ultimele luni au făcut comunicarea cu conducerea partidului dificilă, am avut o serie de nemulțumiri, dar nu am primit un răspuns pozitiv ... Noi am venit aici ca să construim, am venit cu multă încredere în acest proiect, suntem oameni care nu au experiență politică și care nu au fost în alte partide înainte și vom continua pe acest drum", a explicat săptămâna trecută deputata Aurora-Tasica Simu plecarea din partidul condus de Anamaria "Gone" Gavrilă.