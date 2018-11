Președintele Comisiei pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, este de părere că formarea aleatorie a completului de cinci judecători trebuia să fie făcută încă din 2015, astfel că cei cu decizii definitive pot cere o revizuire.

"Dacă noi am dat o lege şi am spus că din 23 iulie acest an a intrat în vigoare şi trebuia să se constituie completurile prin tragere la sorţi la ÎCCJ, nu credeţi că şi ICCJ ar trebui să respecte o lege? Din câte ştiu eu, din 2014 ar fi trebuit, odată cu mica reformă, să intre în vigoare această prevedere cu tragerea la sorţi şi cu completurile de cinci, pentru că altfel, aşa cum am stabilit noi la un moment dat în Codul de procedură penală, şi exista şi până acum o cauză de revizuire a dosarelor de nelegalitatea compunerii completelor", a declarat Florin Iordache.

De asemenea, acesta susține că o serie de români au avut de suferit pentru că au fost formate nelegal completurile de judecători, astfel că dosarele soluționate în acest fel dau posibilitatea celor nemulțumiți să solicite revizuirea sentinței.

"Au fost o serie întreagă de români care au avut de suferit printr-o compunere nelegală. Comunicatul (CCR - n.r.) a spus că se aplică de îndată (decizia privind formarea completelor - n.r.), asta înseamnă că aceste dosare care se află pe rol acum, fără îndoială trebuie toţi cei cinci să fie traşi la sorţi, iar dosarele care au fost soluţionate, fără îndoială, dau posibilitatea celor nemulţumiţi să solicite în instanţă faptul că acel complet a fost nelegal constitui", a continuat deputatul PSD.