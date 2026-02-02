Partidul Oamenilor Tineri (POT) se află în conflict cu foștii deputați care au părăsit formațiunea extremistă, intrată în Parlament cățărându-se pe popularitatea pro-rusului Călin Georgescu.

Concret, pe 15 decembrie, către președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, deputatul Răzvan-Mirel Chiriță (fost lider de grup al POT) a depus o cerere prin care a solicitat redenumirea Grupului parlamentar în "UNIȚI PENTRU ROMÂNIA" și aderarea în acest grup a unor noi parlamentari (Dumitrița Albu, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclișan, Aurora-Tasica Simu).

Șefa POT, Anamaria Gavrilă a formulat un memoriu prin care contestă legalitatea și temeinicia acestor demersuri, solicitând respingerea cererilor și constatarea nulității actelor întreprinse de către deputatul Răzvan-Mirel Chiriță.

Gavrilă spune că Regulamentul Camerei Deputaților nu consacră instituția "redenumirii" grupurilor parlamentare. Denumirea unui grup parlamentar este o consecință a rezultatului alegerilor și a listelor electorale, nu o opțiune discreționară ulterioară.

În absența unui temei regulamentar expres, o astfel de "redenumire" ar echivala cu o reconfigurare nepermisă a grupului, susține ea.

În plen, Gavrilă a spus luni că Răzvan-Mirel Chiriță a fost exclus din partid anul trecut, însă apoi i-a fost tăiat microfonul, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus că pe documente apare Chiriță drept lider de grup și nu mai vrea să aibă niciun dialog cu ea.

În replică, Răzvan Chiriță s-a prezentat ca lider de grup al POT și a spus că majoritatea membrilor au decis schimbarea numelui de grup.

Pe 10 decembrie, POT a informat oficial Secretariatul General al Camerei Deputaților cu privire la încetarea calității de membru al deputatului Răzvan-Mirel Chiriță și crede că deputatul "nu mai avea atribuțiile necesare pentru a exercita funcția de lider de grup sau pentru a iniția demersuri privind aderări ori modificări care să fie supuse luării la cunoștință de către Camera Deputaților".

Solicitările celor doi, cea de redenumire a grupului și cea de respingere a redenumirii au ajuns la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care luni, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, a decis să le trimită la Comisia pentru regulament pentru analiză.

La Senat, POT a rămas deja fără grup parlamentar și a pierdut beneficiile rezultate din acesta, precum birouri în Parlament sau mașini. Regulamentul Senatului prevede că este nevoie de minimum 7 senatori pentru a forma un grup.

SOS România, alt partid extremist, se află în aceeași situație.