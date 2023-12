Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat duminică seară că va participa marți la Forumul Salzburg, care va avea loc in Slovenia, unde așteaptă formalizarea poziției oficiale a Austriei în ceea ce privește accesul României în Schengen.

De asemenea, ministrul așteaptă să vadă care sunt termenii acestei poziții.

"Procesul continuă, iar obiectivul nostru rămâne o decizie clară și unitară în acest an, având în vedere și votul în Parlamentul olandez referitor la reformele din justiție din Bulgaria.

Intrarea în Schengen ar aduce beneficii economice importante, și ne străduim să obținem un acord echilibrat care să servească intereselor tuturor părților implicate", a spus Predoiu, într-o intervenție la B1TV.

Totuși ministrul a punctat că "în acest moment noi avem o declarație de presă a ministrului austriac Gerhard Karner".

"Orice decizie pe acest subiect se ia în Forumul JAI și nu în Forumul Salzburg. Deci nu se pune problema unei decizii în cadrul Forumului Salzburg, dar sperăm ca la Salzburg, această declarație de presă să fie formalizată într-o poziție oficială, explicită, a ministrului austriac", a mai transmis Predoiu.

Ministrul român a mai spus că în toate discuțiile cu Austria, țara noastră a insistat asupra avantajelor economice pe care le reprezintă intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen.

"Avantaje economice nu numai pentru companiile austriece prezente în România și pentru cetățenii români și pentru companiile românești, ci și pentru companiile unor state terțe din Uniunea Europeană, în alte state partenere ale României care sunt prezente, aici, în România, cu operațiuni economice. De aici mai departe, însă a discuta public despre chestiuni de negocieri tehnice ar fi contraproductiv pentru aceste negocieri. Și dacă am ajuns aici, am ajuns și pentru faptul că am păstrat, dacă vreți, un dialog echilibrat și un discurs public rezervat cu privire la aceste discuții. Conduită pe care nu numai că au apreciat-o și partenerii noștri, dar ne-a folosit foarte mult. Și dați-mi voie să continuăm în aceeași notă", a mai spus ministrul de Interne.