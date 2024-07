Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat joi că acum "stăm bine" în ceea ce privește discuțiile despre aderarea terestră la Schengen, dar "să vedem în lunile următoare care va fi decizia".

Întrebat dacă oferă asigurări că vom intra complet până la finalul acestui an în spațiul de liberă circulație, ministrul a spus că, dat fiind faptul că o decizie se ia unanim și că toate țările trebuie să voteze, niciun ministru din nicio țară nu poate să ofere asigurări și garanții, pentru că ar însemna "să-și asume poziția tuturor celorlalte țări cu privire la decizie".

"Nimeni nu poate să facă lucrul ăsta. Vă spuneam că tehnic nu poate nimeni să-și asigure garanția, pentru că ar însemna să-mi asum cum va vota o țară sau alta. Dacă vreți să vorbim de realitățile diplomatice ale dosarului, ele sunt bune în acest moment și au fost construite să fie bune și sunt pe o direcție bună. Deci suntem relativ optimiști cu privire la acest subiect, dar lucrurile sunt în dinamică. Există un pact nou privind migrația și azilul. Toată lumea trebuie să-l aplice acum. Există o evaluare permanentă și o monitorizare a acestui pact. Există o monitorizare permanentă cu privire la modul în care România și Bulgaria aplică decizia din decembrie anul trecut cu privire la frontierele aeriene și maritime. Deci e un progres, e o dinamică, e un dosar într-o permanentă analiză, dacă doriți dumneavoastră. La momentul la care vorbim, stăm bine, ca să spun așa, dar să vedem în lunile următoare care va fi decizia", a spus Predoiu.

Întrebat când am putea vedea pe agenda unui Consiliu JAI subiectul aderării la Schengen complet, Cătălin Predoiu a afirmat că deja pentru reuniunea din toamnă este pus pe agendă.

"Se discută, în următoarele zile o să mă întâlnesc și cu ministrul maghiar Sándor Pintér, cu care avem o relație foarte bună și cu care am discutat acest subiect și care ne sprijină, așa cum ne sprijină majoritatea statelor. Am vizitat recent, la Forumul Salzburg, toți miniștrii din regiune, inclusiv cu ministrul Karner. Am discuții săptămânale cu miniștrii, cu omologii, privind subiectul Schengen sau combaterea migrației legale sau cooperare polițienească transfrontalieră. Inclusiv aceste eforturi pe care le facem, să știți, pe zona de combatere a traficului de droguri, numărul de acțiuni, numărul de grupuri destructurate, operațiunile care se fac și care nu pot fi aduse la cunoștința opiniei publice, pentru că ancheta penală are un caracter nepublic, operațiuni pe care le facem cu polițiști și procurori din România și din alte țări, contribuie la consolidarea încrederii în capacitatea noastră de a furniza siguranță publică în România și la frontiere, dar implicit și în alte state, pentru că grupurile de crimă organizată transfrontalieră operează în mai multe state simultan. În momentul în care eu, stat român, Ministerul Afacerilor Interne român, colaborez și cooperez cu poliția din alte state, implicit, furnizez siguranță publică și în alte state", a completat acesta.