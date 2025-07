Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri, o conferință de presă pentru prezentarea pachetului de măsuri de reducere a deficitului, după ce liderii coaliției au discutat mai multe ore, la Palatul Victoria.







„Suntem în fața unui pachet care propune o corectare a deficitului bugetar, pe care îl înregistrează țara noastră. Deficitul și absorbția fondurilor europene sunt cele două urgențe pe care trebuie să le gestionăm în perioada următoare”, a spus premierul în conferință.

El a arătat că România a avut anul trecut cel mai mare deficit din țările UE și cel mai mare deficit din ultimii 30 de ani. „Suntem în ceasul a zecelea, al unsprezecelea și nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem cu spatele la zid”, a arătat el.

Premierul a mai afirmat că din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele românilor, anul trecut, România a cheltuit 130 de lei. „Nu mai putem aștepta și propunem un pachet fiscal care urmărește pe fond să reducă acest deficit și să apropie cheltuielile de venituri, într-o mică măsură pentru că nu se poate face de pe o zi pe alta”, a mai spus șeful Executivului.

„Vă rog să vă gândiți dacă o familie care ar cheltui în fiecare lună cu 30% mai mult decât veniturile pe care le câștigă, cât ar putea rezista. Și extrapolați această situație la nivelul unei țări și întelegeți în ce situație este România. Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitate de plata statului român. Ar însemna că creditorii noștri, cei care ne împrumutăm prezent și de care avem nevoie și în viitor, pentru că nu putem funcționa altfel, nu ne-ar mai împrumuta și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiționate de reforma fiscal”, a menționat Bolojan.

El a mai afirmat că nu am mai avea acces la fondurile europene și nu am putea continua jumătate din investițiile pe care astăzi le avem în curs, la marele autostrăzi, la liniile de cale ferată, în fiecare localitate din România.

„Ar însemna că practic am intra într-un risc în care am fi degradați la ratingul de țară. Am intrat în așa zisa categorie de jack, ceea ce ar însemna că țara noastră nu mai este recomandată investițiilor. Și foarte puține investiții străine ar mai veni într-o astfel de țară. Și am intrat deci într-o recesiune brutală. Ceea ce ar însemna pierdere de locuri de muncă mare, un șomaj puternic, un curs care s-ar deprecia masiv. Și practic acest lucru nu îl putem permite în momentul de față”, a spus el.