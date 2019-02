Premieru Viorica Dăncilă a susținut vineri, în plenul Parlamentului, că bugetul de stat pe anul 2019 "nu poate să răspund tuturor așteptărilor, dar este realist".

"Este un moment al adevărului, în care putem lăsa declarațile politice total în afara acestei săli și pe baza cifrelor și a proiectelor să spunem ce se va întâmpla în 2019 cu viața cetățenilor. Bugetul respectă viața economică și socială din România și programul politic al alianței care a câștigat alegerile", a explicat Viorica Dăncilă, în plen.

Premierul a mai spus că bugetul nu poate mulțumi pe toată lumea, dar este "realist".

"Ca orice buget de la noi sau de oriunde, nu poate să răspund tuturor așteptărilor, dar este realist și cu perspectivă de dezvoltare pentru România. Așa cum am mai spus, anul 2019 va fi un an al investițiilor. După doi ani de majorări consistente de salarii și pensii, preocupările noastre sunt rinfrastructură, școli, grădinițe, agricultură", a mai explicat premierul.

Totodată, Dăncilă a promis demararea de noi proiecte de drumuri expres și autostrăzi în Moldova: "Este nevoie să recuperăm decalajele de dezoltare din Moldova".

Legat de fondurile europene, aceasta a precizat că România a recuperat decalajele din 2016 și țara noastră a ajuns la media UE privind absorbția.

"În acest an, programale europene vor merge cu toate motareale turate. Am recuperat întârziere din 2016 și am ajuns la media UE în gradul de absorbție a fondurilor. Ne vom bate pentru acești bani, pentru că România îți dorește să fie un stat pe deplin integrat în UE și ne dorim un tratament egal față de România, iar asta înseamnă și acces la fonduri europene", a mai completat Viorica Dăncilă.