Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat public împotriva COVID-19 sâmbătă, în jurul orei 12:00, la Spitalul Universitar de Urgență Militar ”Dr. Carol Davila” din Capitală.

"Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar n-am simțit nimic și i-am spus doamnei asistente că nu mi-am dat seama când mi l-a făcut. Mă bucur am putut să mă vaccinez. am făcut-o atât pentru mine, cât și pentru cei din jurul meu și să dau un semnal de încredere pentru toți Românii. Am văzut acest semnal că românii vor să se vaccineze și e interes de a se înscrie pe platformă", a spus premierul după ce s-a vaccinat și a așteptat 15 minute pentru ca personalul medical să se asigure că nu îi apar reacții adverse.

El a mai precizat că orice ține de el pentru a-i face pe cât mai mulți să se vaccineze, va face.

Florin Cîțu a purtat un tricou cu mesajul "#ÎmpreunăÎnvingemPandemia".

În etapa a doua de vaccinare, care a debutat vineri cu unele probleme tehnice la platforma online de programare, printre alte categorii ce urmează să fie imunizate se numără și personalul din înaltele instituții ale statului - Parlament, Președinție, Guvern, ministere etc.

Primul oficial care s-a vaccinat public împotriva COVID-19 în România a fost Klaus Iohannis, care vineri a primit serul Pfizer/BioNTech tot la la Spitalul Universitar de Urgență Militar ”Dr. Carol Davila”.