Premierul Florin Cîțu a făcut apel la "responsabilitate" și "maturitate" în cazul crizei guvernamentale și a declarat că orice soluție trebuie negociată în Coaliție, nu în afara ei.

UPDATE 14:00





Biroul Politic Național al PNL a votat din nou susținerea lui Florin Cîțu și au discutat despre prioritățile legislative din noua sesiune parlamentară, a anunțat Florin Cîțu.

Cîțu, alături de susținătorii lui din partid, a ținut să citească din programul de guvernare capitolul care se referă la adoptarea PNDL 3.

După ce în spațiul public au apărut informații că Florin Cîțu plănuiește demiterea miniștrilor USR PLUS dacă partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș inițiază o moțiune de cenzură, premierul a fost întrebat ce are de gând să facă în acest sens și a spus: "Haideți să ajungem acolo". El a adăugat că, în acest caz, așteaptă o demisie de onoare din partea miniștrilor USR PLUS.

Premierul a mai completat că ședința de Guvern va avea loc astăzi cu sau fără prezența miniștrilor USR PLUS.

Acesta vede criza politică doar "un mic impas", soluția fiind nominalizarea unui nou ministru al Justiției din partea USR PLUS.

În același timp, premierul Florin Cîțu nu are de gând să demisioneze. El a discutat cu președintele Klaus Iohannis și a fost întrebat de presă ce a discutat cu acesta, însă a refuzat să răspundă.

+++

"Avem un Birou Politic Național pentru a lua câteva decizii importante. (...) Aș vrea să transmit un mesaj românilor: Eu, Florin Cîțu, am intrat în politică și am spus că niciodată nu voi face un compromis cu PSD. PNL și eu nu vom negocia cu cel mai mare dușman al poporului român. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Orice soluție pentru situația în care ne găsim astăzi trebuie negociată în Coaliția de guvernare, nu în afara ei. Fac apel la responsabilitate, la maturitate", a declarat Florin Cîțu.

El a susținut cu PNRR va fi aprobat în următoarele săptămâni și trebuie implementat, trebuie adoptat actul normativ privind consumatorii vulnerabili și "multe alte proiecte pentru care români ne-au trimis în Guvern".

Florin Cîțu a făcut declarațiile alături de mai mulți lideri PNL, la Palatul Parlamentului.

Reamintim că vineri, de la ora 16:00, Guvernul se reunește într-o ședință pentru a adopta programul de investiții PNDL 3, botezat "Anghel Saligny". Ulterior, de la ora 18:00, Coaliția se reunește într-o ședință în care USR PLUS își propune să-i ceară premierului demisia de onoare.