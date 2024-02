Premierul Marcel Ciolacu a spus marți că mulți români își iau concediu medical pentru că au strănutat sau pentru că i-a durut spatele și nu e normal ca aceștia să fie scutiți de taxarea cu 10% a concediilor medicale, așa cum a decis luni Senatul.

UPDATE

"Eu am cerut și au fost vreo 274.000 de concedii date pentru că ne-a durut spatele, au fost 187.000 date fiindcă am strănutat și am fost răciți. Dacă vrem să încurajăm, trebuie făcută o distincție clară între cei care au nevoie, au o boală gravă, între doamnele însărcinate, cheltuielile foarte mari sunt când copilul este mic. Vrem să facem o ordine în România sau vrem să continuăm... Dacă vrem pentru răceală să dăm scutiri de impozite, dăm! Dacă vrem pentru o durere la spate și n-am putut merge la muncă zece zile și avem 2 milioane de zile de concediu pe acest specific, vrem să dăm scutire de impozite? Foarte bine, să știți că nu le dăm doar din banii mei, le dăm din banii la toți", a spus Ciolacu după participarea la sesiunea ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.

+++

Plenul Senatului a adoptat luni, cu amendamente, OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, fiind eliminată taxarea cu 10% a concediilor medicale, potrivit Agerpres.

Inițial, Guvernul prevăzuse prin OUG 115/2023, care a primit luni raport de admitere cu amendamente din partea comisiilor raportoare și vot din partea plenului, impozitarea acestor concedii cu 10% de la 1 ianuarie.

Au fost înregistrate 73 de voturi "pentru", două "împotrivă" și 31 de abțineri.

Președintele Comisiei de apărare Senatului, Nicoleta Pauliuc (PNL), a subliniat că Senatul îndreaptă "o eroare" și a recomandat instituțiilor abilitate "să fie mai atente dacă există tentative de fraudă" în domeniul concediilor medicale.

Întrebată despre posibilitatea ca "eroarea" din Ordonanța 115/2023 să fie îndreptată săptămâna acesta de Guvern, printr-o altă ordonanță, pentru ca intrarea în vigoare a actului normativ să fie imediată și nu întârziată de parcurgerea întregului circuit parlamentar, Pauliuc a precizat că importantă este remedierea erorii, indiferent de calea legislativă adoptată.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a susținut că Ordonanța 115/2023 ar putea fi "ușor numită ordonanța austerității și amanetării viitorului României".

"Cu această ordonanță fatală ați omorât orice șansă de modernizare a României, pentru că ați vândut-o pe privilegii, pensii speciale, ministere care nu fac nimic, ca cel al Familiei, și sinecuri pentru oamenii de la partid", a spus Pălărie.

OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.