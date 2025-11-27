Premierul Ilie Bolojan a comentat joi seară incidentul în care un angajat al Guvernului a bruscat jurnaliști la Parlament. Premierul care evită interacțiunile cu presa, se declară deranjat de faptul că reporterii aleargă politicieni pe holuri.

Premierul a comentat și incidentul din Parlament în care jurnaliști au fost bruscați, numind calificând incidentul ca fiind "regretabil".

"Îmi pare rău despre situație. Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau fizică față de cineva, nici față de jurnaliști. Eu n-am încercat niciodată să fug de jurnaliști, eu n-am văzut ce s-a întâmplat, aș fi intervenit să îi lase pe jurnaliști în pace", a declarat, la Digi24, premierul.

Premierul a precizat că astfel de comportamente nu reprezintă Guvernul.

„În fiecare zi sunt angajați care acționează prin ceea ce fac și se pot identifica cu Guvernul – dar n-am cerut niciodată așa ceva”, a declarat el.

„Când veneam la ședința Parlamentului, era un val de jurnaliști care fugea după câte un om. Eu mereu am venit la declarații. Am preferat o discuție instituțională, dezaprobând forma asta haotică și dezordonată”, a adăugat el.



Mai jos, o parte din momentele în care premierul Ilie Bolojan a refuzat orice dialog cu presa pe holurile Parlamentului



