Mass-media din Europa și de peste Ocean relatează despre decizia Curții Constituționale, care îi conferă un rol decorativ președintelui României, în ceea ce ar fi trebuit să fie echilibrarea puterilor în privința revocării șefilor procuraturii.

"Romania's Top Court Orders President to Dismiss Anti-Graft Prosecutor", titrează NY Times, preluând Reuters.



Agenția de presă relatează despre decizia Curții Constituționale, care îl obligă explicit pe președinte să o revoce pe șefa DNA. Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat în fața guvernului după anunțarea deciziei, strigând "Dictatori” și "Șobolani”.



Presa străină arată că această decizie limitează puterile președintelui, precum și faptul că lupta anti-corupție s-a intensificat considerabil sub mandatul lui Kovesi, ceea ce a adus aprecierea Bruxelles-ului.

Associated Press relatează de asemenea despre faptul că instanța supremă i-a spus președintelui să decidă asupra revocării procurorului-șef. Știrea este preluată de Washington Post și de Fox News. The Associated Press îl citează pe Daniel Horodniceanu, procurorul-șef procurorul-șef al direcției anti-crimă organizată, a criticat decizia, spunând că dă prea multă autoritate ministrului Justiției.



Agenția France Presse de asemenea relatează despre decizia Curții Constituționale care îl obligă pe președintele român să o revoce pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef DNA. România se află sub monitorizarea Uniunii Europene în privința justiției prin Mecanismul de Cooperare și Verificare.



EURACTIV.com: Romania Constitutional Court orders President to sack chief anti-graft prosecutor

"Curtea Română decide că președintele trebuie să revoce watchdog-ul anti-corupție" (Romanian court rules president should dismiss corruption watchdog) - scrie și politico.eu, amintind de asemenea că decizia a adunat oamenii în stradă, în București și în alte orașe.