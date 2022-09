Președinta Ungariei, Katalin Novak, a susținut miercuri o conferință de presă comună alături de președintele Klaus Iohannis în care a fost întrebată despre autonomia unor județe din România, dar și despre discursurile dure ale unor lideri maghiari.

Timp de câteva secunde, Katalin Novak s-a uitat insistent la jurnalista care i-a pus întrebarea în limba română, apoi a spus că nu a înțeles bine despre ce este vorba pentru că traducerea în limba maghiară din cască nu a fost exactă.

Întrebarea a fost adresată ambilor șefi de stat, iar Klaus Iohannis i-a făcut semn cu mâna președintei Ungariei să răspundă ea prima.

Momentul poate fi urmărit în clipul de mai jos de la minutul 13:45





Redăm dialogul dintre jurnalistă și președinta Ungariei de la conferința de presă care a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni:

Jurnalist: Retorica liderilor UDMR din România, dar și a unor lideri politici de la Budapesta a fost în ultimii ani pentru consolidarea drepturilor pe care minoritatea maghiară din România le are și deseori pentru obținerea autonomiei anumitor județe. Voiam să știu care este părerea dvs. de acest subiect și, de asemenea, a domnului Klaus Iohannis. Și dacă puteți să ne spuneți mai multe despre prima vizită pe care ați avut-o în România, atunci când ați spus că ați venit într-o vizită privată?

Katalin Novak: Îmi cer scuze, traducerea nu a fost întotdeauna completă și nu am auzit fiecare propoziție cu exactitate nici din discursul domnului președinte, uneori au lipsit propoziții întregi. Eu le-am completat în sensul discuțiilor noastre între patru ochi, pentru că sunt convinsă că și în mod public ați exprimat aceleași lucruri. Deci nici întrebarea dvs. nu a ajuns la mine complet. Pe baza celor auzite de mine încerc să răspund. Așa este, ambii avem interesul să apărăm interesele minorității maghiare, atât președintele Ungariei, cât și Ungaria. (...) Așa cum am subliniat, faptul că UDMR este membru al Guvernului este un mesaj pozitiv și este o oportunitate care poate asigura că aceste drepturi pot fi exercitate și în Transilvania.

Am auzit ceva și despre prima vizită în România. Da, am fost după ce am devenit președinte, în urma unei invitații la un eveniment organizat de Biserica Reformată. Klaus Iohannis a știut despre această vizită, l-am informat oficial, l-am invitat, dânsul nu a putut veni, deci nu există nicio problemă cu această vizită.

La rândul său, Klaus Iohannis a declarat că există evident probleme care necesită mai mult decât o discuție când este vorba despre drepturile minorităților în România.

"În România drepturile tuturor minorităților naționale sunt respectate și există un exemplu pe care cred că putem să-l prezentăm cu mândrie - minoritățile sunt reprezentate în Parlament. (...) Pe de altă parte este interesul nostru comun și am discutat pe larg ca drepturile maghiarilor să fie pe deplin respectate", a spus Iohannis.

Tot el a mai spus că a convenit cu Katalin Novak că este bine ca maghiarii din România să folosească și limba română.

Președintele României a mai precizat că este cunoscut faptul că și în România, și în Ungaria există politicieni care "vor să se profileze exacerbând tensiunile interetnice", iar acest lucru este regretabil.

Iohannis a mai transmis să nu creadă nimeni că acești politicieni caută binele unei minorități, ci doar vin cu argumente care "nu pot fi împărtășite de noi".