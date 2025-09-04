Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat Observator, despre faptul că în Pachetul 3 cu măsuri fiscale "probabil o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale"

"O egalitate perfectă nu există. Când ești nevoit să iei măsurile astea în mare viteză, te uiți să vezi unde sunt banii pe care poți să îi reduci mai mult. E o întrebare pe care mulți au pus-o, "de ce începeți cu noi?". Pentru că asta era cel mai ușor de pus în practică. În Pachetul 2 sunt măsuri pe pensiile magistraților, pe consiliile de administrație, sunt măsuri pe instituții cum sunt ASF, ANCOM, cu salarii foarte mari. Este într-un fel... în Pachetul 3 probabil o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale. Se încearcă un echilibru, astfel încât corecția pe care România în mod clar trebuie să o facă să fie cât mai echilibrată", a spus președintele Nicușor Dan, întrebat dacă el crede că pachete asumate de Guvern reușesc să egalizaze povara pusă până acum exclusiv pe spinarea oamenilor obișnuiți.

De asemenea, despre faptul că nu a fost de acord cu creșterea TVA și a și promis în campanie, asta, a replicat: "Au fost 4-5 săptămâni în care toți am făcut calcule. Au fost inclusiv aici la Cotroceni grupuri de lucru. Eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, a decis altfel... așa a rămas".