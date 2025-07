Președintele Nicușor Dan a venit luni cu explicații legate de motivul pentru care a trimis la CCR o sesizare de neconstituționalitate asupra Legi privind combaterea antisemitismului și xenofobiei.

"În primul rând, ca să lămuresc o chestiune de procedură, pentru că am văzut în spațiu public întrebarea, sunt atâtea probleme în România și președintele exact de legea asta s-a apucat. Ca să lămurim, este o obligație constituțională a președintelui ca pentru orice lege care este votată de Camera decizională din Parlament, în termen de 20 de zile, fie să o promulge, fie să o trimită la Curtea Constituțională dacă apreciază că este neconstituțională, fie să o trimită înapoi la Parlament dacă apreciază că anumite chestiuni trebuie clarificate sau modificate. În intervalul ăsta de timp, cred că am promulgat vreo 40-50 de legi, pe aceasta am trimis-o la Curtea Constituțională și pe cea privind Codul rutier am trimis-o înapoi la Parlament, pentru că erau niște prevederi care încălcau niște directive europene, cel puțin așa au apreciat colegii mei. Deci asta e chestiunea procedurală", a spus președintele.

Reacția lui vine dup ce deputatul minorității israeliene din România, Silviu Vexler, a anunțat joi că renunță la distincția pe care a primit-o din partea statului - Ordinul Național pentru Merit.

"Apoi, evident că nu sunt o persoană care să încurajeze tipul acesta de manifestări și vreau să întrebăm toți Parchetul ce s-a întâmplat cu zecile sau poate sutele de amenințări pe care jurnaliștii le-au primit în cursul lunilor noiembrie-decembrie 2024. Deci aici vorbim de niște fapte extrem, extrem de concrete, amenințări la adresa unor jurnaliști sau ce s-a întâmplat cu amenințările la adresa domnului Vexler, imediat ce această lege a fost pusă în circuitul parlamentar. Deci acestea sunt niște chestiuni extrem, extrem de concrete și față de care statul român trebuie să reacționeze extrem, extrem de ferm. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la conținutul acestei legi, așa cum probabil ați citit sesizarea pe care am făcut-o CCR, o să vedeți că sunt niște chestiuni extrem de neclare acolo", a continuat el.

De exmplu, potrivit președintelui Dan, în orașul Făgăraș există o asociație care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Face expoziții, fel de fel de evenimente de felul ăsta, iar între membrii rezistenței sunt câteva persoane care au fost parte din mișcarea legionară.

"Întrebarea este, această asociație are sau nu are caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Și dacă are caracter legionar, oamenii ăștia trebuie să facă pușcărie sau nu? Pentru că legea ne spune că, dacă fondezi o asociație cu caracter legionar, trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din munții Făgăraș. Și sunt multe astfel de neclarități care lasă loc arbitrarilor și eu nu cred. Evident, trebuie să avem o lege care să condamne manifestării xenofobe, antisemite, rasiste, de orice fel, fără discuție, dar o astfel de lege trebuie să fie foarte clară, ca să nu lase loc la interpretări și eventual la abuz", a conchis Nicușor Dan.