Preşedintele Klaus Iohannis se consultă joi cu reprezentanţii PNL, USR, PMP, UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale pe tema situaţiei din Justiţie. Vineri, îi așteaptă pe cei ai PSD și ALDE. Dragnea și Tăriceanu au anunțat că nu vor participa.

Consultările încep la ora 15:00 cu reprezentanţii PNL. La 16:00 vin cei de la USR, urmați de reprezentanții PMP, la 16:45, UDMR - la 17:30 și grupul minorităților naționale - la 18:15. Vineri sunt programate consultările cu reprezentanţii PSD, de la ora 11:00, şi cele cu ALDE, de la 12:00.

Klaus Iohannis le-a trimis vinerea trecută o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament pentru a-i invita la consultări pe tema situaţiei din Justiţie, în contextul referendumului care urmează să aibă loc concomitent cu alegerile europarlamentare din 26 mai.

În scrisoare se arată că fiecare delegaţie poate fi formată din maximum cinci persoane.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că formaţiunea sa nu va participa la consultări. Nici Liviu Dragnea nu va merge la Palatul Cotroceni, dar a spus că va participa o delegaţie din partea PSD.

Viorica Dăncilă a declarat luni, întrebată dacă va participa la consultări, că personal nu crede că o discuţie cu şeful statului ar aduce mare plus pentru ea, având în vedere atacurile la adresa Guvernului.



Întrebat joi la Bruxelles cum vede faptul că ALDE și Liviu Dragnea au anunțat că nu vor participa la consultări, președintele Klaus Iohannis a declarat că i se pare ”ciudat”.

”Este o consultare cu foarte multă deschidere din partea mea. Consider că, dacă am convocat un referendum, care are temă centrală Justiția, integritatea, lupta anticorupție, și situația din Justiție acum se tot discută și se tot discută, și, din păcate, multe chestiuni sunt chiar foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Dar, sigur, sunt dispus, în marja acestor consultări, să discut și alte teme cu care vin reprezentanții partidelor. Și, probabil, unii mă vor întreba de referendum sau vor veni ei cu abordări proprii, dar, încă o dată, tema este situația Justiției. Faptul că unii nu vor să vină la discuții cu Președintele României, ce să zic, mi se pare de-a dreptul ciudat”, a afirmat președintele.

Iohannis a mai spus că cei care au spus că nu se duc la consultări sunt ”bineveniți”, în caz că se răzgândesc.