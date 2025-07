Președintele Nicușor Dan nu este mulțumit de activitatea șefului DNA, Marius Voineag, și a șefului Parchetului General, Alex Florența, însă mandatele lor expiră în curând și

"Nu sunt mulțumit, am spus asta de mai multe ori, nici de DNA, nici de Parchetul General. La ambele nu există un management care să facă o ierarhie a activității parchetului pe tipuri de infracțiuni și o alocare de resurse care să fie corespunzătoare. Acum fiecare mai are un mandat 6-7 luni, nu cred că este util să forțăm, însă, în momentul în care va fi discuția despre noii șefi ai parchetelor, analiza va fi foarte serioasă și am început să am discuții despre zona din Justiție cu oameni din justiție. Ele vor continua", a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă noile numiri la aceste instituții vor fi discutate și cu partidele din Coaliție, a răspuns afirmativ.