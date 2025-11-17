Președintele Nicușor Dan a acordat duminică un interviu la România TV, iar printre subiectele abordate a fost și relația cu PSD-ul și USR-ul.

Nicușor Dan a dezvăluit că, deși a avut o lungă perioadă de tensiune cu PSD, când era primar al Capitalei, acum, are o relație foarte bună. Cel mai des comunică cu Sorin Grindeanu, căruia îi „spun opinia mea, iar el îmi spune argumentele sale”.

„Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună.Cu domnul Grindeanu discut cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă. Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii așteaată ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine. Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul. În coaliție, încerc să-mi respect mandatul de mediator.



Legat de relația cu USR, președintele spune că îi apar și lui "aceleași reclame și acolo scrie: <<Veți avea în mine un partener>>".

"Dacă vă veți duce înapoi la Congresul PNL, care a avut loc în vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus aceeași frază. Orice spun în spațiul public sunt conștient că oricine poate să folosească. Așa au ales cei de la USR să folosească".