Nicușor Dan susține că în România nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii.

”Teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteți către Guvern niște principii, iar acolo niște specialiști să elaboreze aceste principii și să le transforme în acte legislative, diverse normative. Această teorie nu funcționează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii. În momentul ăsta. Noi vrem să facem un stat care, într-un termen rezonabil, să poată să facă asta. Dar, în momentul acesta, nu există această capacitate administrativă, să o spunem foarte clar”, a declarat vineri președintele Nicușor Dan la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia.

Dan le-a spus oamenilor de afaceri să facă treaba administrației și să vină ”cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”.

Tot mediul privat ar trebui să dezvolte și ”o strategie de diplomație comercială”.

Pentru a corecta actualul deficit comercial e nevoie de stimularea exporturilor din România.

”În mod normal, un aparat de stat ar primi niște idei, niște impulsuri, ar corecta date din mediul privat și ar fi în stare să dezvolte o strategie de diplomație comercială. Nu există acest aparat de stat în momentul acesta. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniți, și statul să poată să se plieze pe niște politici pe care le definiți”, a spus președintele.