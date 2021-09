Jurnalista Brândușa Armanca a surprins un crâmpei mult prea des întâlnit în politica românească: drumul de la principii la interese meschine de partid e foarte scurt și fără remușcări.

2020. Când am vorbit prima oară la telefon, Ciprian-Titi Stoica încă nu era confirmat ca deputat de Timiș. Candidase pe listele AUR în circumscripția 37 Timiș, zona sa natală, dar se găsea încă în Londra cu soția și fiul unde se stabilise de zece ani și lucra pe un post de controlor de trafic într-o gară din Londra. Mi-a spus atunci că provine din societatea civilă, că ne cunoaștem de la protestele #Rezist pe justiție din anii 2017-2018, că luase parte și la organizarea manifestației din 10 august 2018 din partea diasporei.

Am avut un dialog rațional, spunea că vede soluții politice simple ca promovarea specialiștilor, eliminarea nepotismului, rezolvarea dosarelor Revoluției și Mineriadelor, abandonarea cărora o considera o rușine. Era conștient că intrarea sa în parlamentul României era un joc al hazardului. „Voi fi un parlamentar pe model britanic”, promitea, adăugând că în Marea Britanie a înțeles ce înseamnă democrația.

După un an

2021. Imaginile difuzate pe 9 septembrie de toate posturile TV, distribuite online și multiplicate pe rețelele sociale, prezintă un conflict la tribuna Camerelor reunite ale parlamentului: vorbitorul de la microfon este smuls din scaunul său de doi bărbați care îl extrag și îl dau jos de la tribună. Sala huiduie, aplaudă, e circ. Personajele secvenței sunt deputatul Florin Roman-PNL care încerca să conducă ședința și doi parlamentari AUR, Ciprian-Titi Stoica și Antonio Andrusceac (fost membru USR). Cei doi deputați AUR, incitați de liderul lor, George Simion, care transmitea totul live, acționează ca niște veritabili body-guarzi eliminându-l în forță pe deputatul Florin Roman, ceea ce le atrage sesizări la comisia de disciplină a parlamentului și plângeri penale.

Ce l-a îndemnat pe Ciprian-Titi Stoica să recurgă la forță, aceasta a fost întrebarea principală în discuția noastră de după incident.

„Eu fac parte din Comisia de Regulament și a trebuit să intervin ca să fie respectat regulamentul. După ce am spus de două ori că se încalcă regulamentul, că ședința nu o poate conduce Florin Roman chiar dacă avea delegare de la Ludovic Orban, a treia oară am intervenit. Nu se poate fără să te implici”, îmi explică Stoica. Nu pare să își dea seama că agresarea fizică a unui coleg deputat este o faptă reprobabilă și prejudiciază imaginea instituției. „Nu-mi pasă cum se vede din afară, o s-o fac și în viitor ori de câte ori se încalcă regulamentul”, adaugă pentru PressHub.

„N-am venit din Marea Britanie să își bată ăștia joc de noi”

Energia cu care se implica altădată în organizarea unor proteste pentru principii – dreptate, justiție, democrație – s-a convertit în furia împotriva principalului partid de guvernare și în încrâncenarea de a susține interesul de conjunctură al grupului său. În episodul agresiv miza era să se citească moțiunea depusă împreună cu USR. „Aveam informații din interiorul PNL că Florin Roman trebuia să închidă ședința, să nu se citească moțiunea. Am observat că s-a pus un singur microfon, nu două ca de obicei”, se justifică Titi Stoica.

Deputatul nu crede că a greșit, fiindcă e încredințat că prin gestul său „luptă pentru cauză”. Cauza e destul de cețoasă. Un exemplu este poziția sa față de vaccinul anti-COVID 19. Deși s-a vaccinat și el și familia, susține contrariul în luările de cuvânt din parlament. În 6 iunie 2021 se declara indignat de măsura oficială, de limitare la 25% din capacitate, decisă pentru participarea la meciuri pe stadioane. Textul citit de la pupitrul parlamentar e plin de expresii ca „apartheid”, „ghetou”, dihonia între vaccinați și nevaccinați. „Încetați acest apartheid în aer liber!”, se încheia declarația sa.

Titi Stoica semnează și petiția lansată de o senatoare AUR împotriva vaccinării. „Dragi români, va trebui să fim uniți pentru copiii noștri!… Se constată apariția unor constrângeri de vaccinare și asupra copiilor care, mai nou, vor fi segregați în școli în funcție de semnul vaccinării!”, se arată în petiție.

