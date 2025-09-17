Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost enervat miercuri de întrebările unui jurnalist care voia să afle de ce liberalii ascund contractele cu presa. Insistențele acestuia l-au făcut pe Ciucu să plece fără să mai răspundă la vreo întrebare.

Clipul video transmis în direct pe pagina de Facebook a PNL a fost șters imediat după. Din înregistrare reieșea că, din schimbul de replici dintre Ciprian Ciucu și jurnalist, cel dintâi era vizibil nervos și a plecat brusc de la pupitru, urând "o seară bună" jurnaliștilor.

Inițial, jurnalistul i-a spus că, de când a venit noua conducere la PNL, aceasta a promis reformă, le-a cerut oamenilor să înțeleagă situația gravă a țării, firmele să plătească taxele și impozitele, dar PNL, care primește subvenție de la stat, ține la secret toate contractele cu presa și de ce nu respectă legea?

Ciucu a replicat: "Asta a fost întrebarea? PNL respectă legea și aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv. Prima oară le discutăm în BEx după care poate... după care vof fi făcute publice. Mulțumesc! Următoarea întrebare?".

Jurnalistul i-a spus că minte, pentru că există o solicitare pe legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public de 2 luni, iar legea obligă la oferirea unui răspuns în 30 de zile, iar PNL nu a venit cu niciun răspuns.

"Următoarea întrebare. Ați primit răspunsul meu, mulțumesc, următoarea persoană", a spus Ciucu, în timp ce jurnalistul insista să afle un răspuns.

La final, liderul PNL a transmis că, dacă nu mai sunt și alți jurnaliști care să pună întrebări, deși erau, el se oprește și pleacă, acuzând jurnalistul respectiv că "a făcut o obsesie pe acest subiect".

După ce a plecat de la pupitru, Ciucu s-a plâns că este "ambuscat" de jurnaliști.