Primarii PSD din județul Iași nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iași motivând că întrunirea este pur formală și că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

”Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părțile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităților locale. Ignorarea partenerilor politici și a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din județul Iași au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, precizează conducerea PSD Iași, potrivit News.ro.

Social-democrații susțin că la întâlnirea de la Iași nu au fost invitați și parlamentarii social-democrați, deși aceștia contribuie la asigurarea unei majorități în Parlament.

”Ca partid situat pe primul loc în preferințele ieșenilor la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricție bugetară, și un plan serios de investiții publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieșenilor”, mai afirmă PSD Iași.

Premierul Ilie Bolojan discută vineri, la Iași și Botoșani, cu primarii din cele două județe pe teme ce țin de administrația publică locală.