Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a cerut demisia conducerii partidului și a acuzat că în noiembrie 2024, primarii social-democrații au fost puși să dea voturi către George Simion.

"În mod normal, da, este o rușine pentru PSD și, așa cum a spus domnul Paul Stănescu, care este cel mai ascultat om din PSD, dacă Crin Antonescu nu va intra în turul doi, vom pleca cu toții acasă. Noi suntem acasă, vorbesc ca primar să plece și ei de acolo din conducerea partidului pentru că ne-au făcut de râs și prin măsurile luate în timp am ajuns la această situație în care retrăim într-un fel aceeași ură care era împotriva lui Dragnea sau pe timpul lui Dragnea împotriva PSD-ului. Și nu este normal. Partidul ăsta a făcut multe, dar, datorită conducerii proaste, s-o spunem foarte clar, avem probleme deja și lumea nu mai votează cu PSD-ul. Dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, PSD-ul probabil ar lua sub 10% din păcate”, a spus Toma la Digi24.

El a acuzat și că ”am fost puși să dam voturi pentru George Simion în noiembrie 2024, așa este, trebuie să o spunem", iar Ciolacu putea să fie președinte dacă nu se făcea această mișcare.

De asemenea, el nu mai crede în Coaliția de guvernare și nu mai are rost, dat fiind că Antonescu nu a reușit să intre în turul 2.

+++

Într-o discuție publicată pe TikTok în ianuarie, șeful PSD, Marcel Ciolacu, și președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, au vorbit despre cum membri PSD au direcționat voturi către George Simion în primul tur de prezidențiale din 2024.

"Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul 2? Să știi că toți i-am dat! Ascultăm și nu judecăm”, a spus Simonis.

Apoi Ciolacu a răspuns: "Îmi pare rău că în acea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. (...) Îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo (la partid - n.r.), că să nu se întâmple acest lucru".

Marcel Ciolacu a fost întrebat apoi despre clipul postat pe contul său de TikTok și a spus că "a fost o glumă".

"De obicei îți permiți să mai faci și glume", a mai adăugat el.

Presa i-a spus că nu a văzut nimeni o glumă în acel clip, iar Marcel Ciolacu a răspuns: "Atunci îmi cer scuze, a fost o glumă proastă".

Înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie, Gigi Becali, atunci candidat din partea AUR pentru un post de deputat, a povestit la Realitatea TV cum Viorel Hrebenciuc l-a abordat și i-a spus că liderul extremist George Simion trebuie să ajungă în turul II al alegerilor prezidențiale.

"Eu am vorbit si cu Hrebenciuc și mi-a zis: Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate".

Becali a mai precizat: "Dar după aia, în turul doi, să nu vă apucați să îl atacați pe Simion. Să îi lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. A zis, o să îl bată măr, pentru că Ciolacu nu e politician, e și el un băiat pe acolo".

Acesta a mai spus că "Hrebenciuc este prietenul meu" și "a rămas singurul prieten adevărat din toți, e un mare caracter".