Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, susține că el nu a știut că stația GPL continua să funcționeze și după ce a fost închisă, în 2020, că ar fi trecut prin fața depozitului de două ori pe săptămână și că a văzut „poarta închisă și atât”.

Primarul din Crevedia a avut marți prima apriție publică de la exploziile în urma cărora au fost uciși doi oameni, mergând la căminul cultural din localitate, unde au fost amenajate locuri de cazare pentru familiile rămase fără case în urma deflagrațiilor după ce acolo au ajuns prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, și președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan. Până acum, primarul a evitat să vorbească cu presa. El a avut scurte intervenții telefonice sâmbătă seară, la TV, apoi nu a mai răspuns, spunându-le jurnaliștilor că nu mai vrea să facă declarații „ca să nu inducă panica în populație”.

Marți, asaltat de jurnaliști cu întrebări, în prezența prefectului și a șefului CJ Dâmbovița, primarul din Crevedia a făcut declarații halucinante, susținând în mod repetat că el nu a știut nimic, că nu era treaba lui să verifice și că nici nu l-a sesizat vreun localnic.

„Știam că a fost închisă (...) Nu e în competența primăriei să facă acest lucru și din moment ce n-am primit nicio sesizare, că s-a vehiculat la presă că a venit, a zis… Nu a venit nimic scris la primărie.Cei care sunt afectați sunt vecinii care locuiesc lângă stația GPL... puteți să-i întrebați dacă vreunul dintre ei a făcut vreo sesizare. Dacă nu s-au făcut la primărie (sesizări - n.r.), nu s-a știut. Dacă s-a făcut la Poliție, trebuie verificat, sunt organe competente”, a susținut primarul, întrebat dacă știa că are în localitate o bombă cu ceas, citat de HotNews.ro.

Întrebat dacă în tot acest timp el nu a trecut prin fața depozitului GPL, aflat la un kilometru de sediul primăriei, primarul a susținut că a „trecut pe acolo poate de două ori pe săptămână”, dar că nu a văzut nimic pentru că era poarta închisă.

Chestionat cine este responsabil, în opinia sa, pentru acest dezastru, Petre Florin a răspuns scurt: „Patronul firmei”.



„Ce treabă aveam noi dacă noi am fost înștiințați că s-a oprit acea activitatea? Am văzut cu ochii noștri că ușa e închisă și nu mai circulă nimeni. (…)Dacă făceau o sesizare cei de la ISU către Poliție, bănuiesc, să le pună în vedere să verifice din când în când dacă această stație funcționează, ar fi fost ok din punctul meu de vedere”, a continuat el, susținând că nu știe nici cum a obținut firma acel teren și că „totul a fost în regulă până în 2020”, când firma a anunțat primăria că își închide activitatea.

Când i s-a atras atenția că este o comunitate mică, primarul din Crevedia a răspuns: „Eu nu aș spune că este o comunitate mică, dacă avem 12.000 de locuitori cel puțin”.

El a susținut că nu a știut nici despre avizele de construcție date firmei în perioada în care el era primar, el a spus, de asemenea, că nu știe: „Nu eram atunci”.



Când jurnaliștii i-au atras atenția că este totuși primar din 2016, an în care a avut și o condamnare, Petre Florin a plecat pur și simplu: „Aaa, acum o dați în condamnări”.

Conform prefectului, în total, în urma exploziilor de sâmbătă, au fost afectate în jur de 100 de persoane, dintre care 21 sunt copii.