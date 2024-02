Președintele PNL, Nicolae Ciucă, descrie alianța electorală cu PSD drept „o mișcare tactică", în ciuda faptului că în noiembrie liberalii au votat în forul de conducere al partidului să meargă singuri în alegerile din 2024.

"În noiembrie la Sinaia am ieșit într-o conferință de presă și pe baza evaluărilor de la vremea respectivă am asumat că vom merge în alegeri prin noi înșine. Acesta este mottoul cu care PNL, de-a lungul istoriei sale, cu asumarea unor responsabilități istorice, a schimbat istoria țării și la Marea Unire, și în 1923 când a fost adoptată Constituția. Prin noi înșine am avut curajul să abordăm și luptăm pentru ca România să fie țară membră a NATO, a UE. Prin noi înșine este mottoul care ne reprezintă și astăzi și noi considerăm că este mottoul care înseamnă pentru noi toți unitate și un îndemn la asumare și responsabilitate. De atunci și până acum, în strategia PNL, în valorile și virtuțile PNL nu s-a modificat nimic”, a spus Ciucă, întrebat cum de în noiembrie liberalii au votat că merg singuri în alegeri, iar acum fac alianță cu PSD.

Șeful PNL a explicat apoi că la un moment dat, "în strategie este nevoie de anumite mișcări tactice. Ceea ce s-a întâmplat acum este o mișcare tactică ținând cont de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și vedem contextul de securitate și nu cred că trebuie să dăm mai multe detalii, iar România se profilează ca un pilon de stabilitate în regiunea Mării Negre, în tot ceea ce înseamnă această verticală a estului Europei, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Atunci Explicația este că prin noi înșine putem să ne adresăm românilor să ne acorde încrederea și să ne evalueze pe baza a ceea ce am făcut și să ne acorde încrederea pentru ceea ce vom face în continuare", a continuat acesta.