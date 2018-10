Toate partidele politice au participat la consultările pe tema justiției de la Cotroceni, iar în timp ce PSD i-a propus președintelui un set de 10 principii pentru independența justiției, ALDE a propus un pact la nivelul tuturor partidelor politice.

UPDATE 5 Președintele PMP, Eugen Tomac, nu a făcut declarații la ieșirea de la consultări, dar a scris pe contul său de Facebook că delegația i-a spus președintelui că actuala majoritate PSD-ALDE este compromisă, iar Guvernul este incompetent.

"Am participat astăzi, alături de colegii mei de la PMP, la consultările cu Președintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Am spus și în fața Președintelui ce spunem demult. Din punctul nostru de vedere, actuala majoritate parlamentară este complet compromisă, iar Guvernul Dăncilă este necredibil și incompetent. Pentru ca acesta să nu mai producă alte rele, este nevoie să îl demitem printr-o moțiune de cenzură. România are nevoie de un guvern care să îi respecte pe români și să le apere interesele, un guvern care să pregătească Sărbătoarea de 1 decembrie cu demnitate, ca pe un moment solemn unic, la împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea României Mari. România are nevoie de un guvern care să fie capabil să reprezinte interesele țării după 1 ianuarie 2019, odată cu preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. Nu credem decât în varianta schimbării actualului Executiv. Cu această soluție am mers și în fața Președintelui astăzi, cu această soluție vom merge din nou în Parlament!", a scris Eugen Tomac pe Facebook.





PDATE 4 Președintele UDMR propune respectarea tuturor rapoartelor și sugestiilor Comisiei de la Veneția din ultimii ani.

"Să vedem ce rapoarte a dat Comisia de la Veneţia în ultimii ani şi să respectăm toate aceste rapoarte şi sugestii, pentru că nu putem aplica dubla măsură. În 2005, despre proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale, Comisia a dat raport pozitiv şi a recomandat adoptare, de atunci toată lumea tace. Să nu spună nimeni că se foloseşte Comisia de la Veneţia când are un interes", a spus Kelemen Hunor.



UPDATE 3 Liderul USR, Dan Barna, speră ca președintele Klaus Iohannis să susțină inițiativa cetățenească „Fără penali în funcții publice”, aflată în proceduri în Parlament.

„Noi i-am transmis președintelui că inițiativa „Fără penali în funcții publice” ar putea fi un bun start în această temă. Președintele a fost de acord cu această idee. Nu cred că este cineva în opoziție care să spună că recomandările Comisiei de la Veneția nu trebuiesc implementate în totalitate”, a declarat Dan Barna, după consultările cu președintele României.

Liderul USR Dan Barna a anunţat miercuri că a depus în Parlament un proiect de lege privind recomandările Comisiei de la Veneţia pentru modificările legilor justiţiei.

„Am depus la Camera Deputaţilor un proiect de lege privind recomandările Comisiei de la Veneţia. I-am solicitat preşedintelui ca, în perspectiva unei remanieri, să nu accepte un ministru al Justiţiei care nu-şi asumă ferm implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia în modificările legilor Justiţiei. Cât timp rămânem în această paradigmă, nu avem nicio şansă reală să reintrăm pe parcursul european”, a mai spus Dan Barna.



UPDATE 2 Ludovic Orban, președintele PNL, susține că recomandările Comisiei de la Veneția trebuiesc implementate în totalitate. Orban a vorbit și despre obsesia lui Liviu Dragnea de a scăpa de pușcărie.

„PNL salută inițiativa președintelui de a convoca partidele la o discuție pe legile Justiției, codurile penale. PNL a prezentat mandatul pe care l-a primit ca delegație, care este unul extrem de simplu, reluarea dezbaterilor pe legile Justiției, codurilor penale. Să se țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția, ale CCR. Să existe o voință politică extrem de clară privind independența Justiției. România e într-un punct de cotitură. Obsesia lui Dragnea de a scăpa de pușcărie, obsesia ultrașilor din PSD și ALDE, a făcut un rău imens României. (...) E momentul ca toți cei care au crezut că pot să calce în picioare tratatul UE, drepturile și liberatățile cetățenilor, independența Justiției, trebuie să se trezească. (...) Sunt convins că și în partidul de guvernământ sunt destui parlamentari care gândesc ca noi și nu în interesul obscur al lui Liviu Dragnea”, a declarat Ludovic Orban.



UPDATE 1 Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis și despre ideile ALDE în legătură cu subiectul justiției.

Tăriceanu susține consensul parlamentar pe această temă, spre deosebire de Liviu Dragnea.

„Cred că e necesară o discuţie între partidele din Parlament pentru a ajunge la un consens asupra modificărilor. (...) Trebuie să începem cu considerarea necesităţii scoaterii la lumină a tuturor protocoalelor secrete, abrogarea lor şi evident cu tot ce presupune ca consecinţe”, a declarat Tăriceanu.

ALDE a propus și un acord al partidelor parlamentare pe legile justiției, care spune, printre altele, că părţile împărtăşesc mai întâi o viziune comună asupra statului de drept, pe care îl înţeleg, înainte de toate, ca pe un ansamblu de norme, instituţii, reguli şi proceduri menite să garanteze liberul exerciţiu al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

O altă solicitare spune că părţile consideră că statul de drept îşi merită numele atunci când este organizat în jurul drepturilor civile şi al garanţiilor procesuale şi este caracterizat de corectitudinea, transparenţa şi imparţialitatea administrării justiţiei.

Propunerile integrale pot fi consultate aici.

*****Textul inițial

„Am avut întâlnire cu domnul președinte Iohannis. Am onorat invitația de a veni la aceste discuții pe tema legilor justiției. A fost o discuție, pot să zic eu, relativ așezată, în care domnul președinte ne-a exprimat punctul lui de vedere în legătură cu legile justiției, în sensul că ar trebui reluat procesul legislativ. Nu e nevoie în opinia noastră, pentru că există OUG 92 în Parlament, care intră deja în procedura parlamentară, Ordonanță care cuprinde o mare parte dintre recomandările Comisiei de la Veneția", a spus Liviu Dragnea la finalul consultărilor de la Cotroceni.

Dragnea a mai spus că PSD nu respinge și nu a respins discuțiile despre justiție.

"Noi nu respingem, nu am respins niciodată o discuție despre sistemul de justiție din România, dimpotrivă. A fost un obiectiv asumat, pentru că am hotărât deja din 2016 să nu facem greșeala să ne facem că nu vedem ce se întâmplă în România, abuzurile la care au fost supuși și păcate încă sunt supuși cetățenii români de către o parte a sistemului de justiție din România", a explicat acesta.

De asemenea, liderul social-demoraților continuă să spună că există protocoale secrete și înțelegeri neconstituționale care "au alimentat contruirea unei organizații oculte care a parazitat instituții importante ale statului".

"Nu putem să ne facem că nu există protocoale secrete, niște înțelegeri neconstituționale, nelegale, toxice, care, de fapt, au alimentat contruirea unei organizații oculte care a parazitat instituții importante ale statului, care a parazitat o parte din sistemul de justiție. Nu putem să ne angajăm într-o discuție amplă, serioasă despre sistemul de justiție din România dacă nu dăm niște răspunsuri la niște întrebări importante, dacă nu ținem cont că trebuie să se stopeze abuzurile din Romnia și să se stabilească și ce se întâmplă cu efectele acestora", a mai punctat Liviu Dragnea.

Totodată, Dragnea transmite că i-a lăsat președintelui un set de șapte întrebări, iar dacă vrea să dea vreodată vreun răspuns, pentru PSD "ar fi foarte bine".

PSD i-a dat președintele următoare principii pentru independența reală a Justiției și respectarea statului de drept

1) Respectarea Constituției României în litera și spiritul ei, inclusiv în ceea ce privește statutul procurorilor și judecătorilor

2) Stoparea abuzurilor din justiție împotriva cetățenilor și înlăturarea efectelor produse.

3) Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, garantate de Constituția României și de tratatele internaționale, precum dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție, dreptul la viață privată și inviolabilitatea secretului corespondenței.

4) Garantarea independenței judecătorilor care înfăptuiesc actul de justiție – atât față de mediul politic, dar și față de orice alte forme de presiune exercitate din partea parchetelor sau din partea serviciilor de informații.

5) Garantarea independenței procurorilor în instrumentarea cauzelor, în acord cu respectarea principiului constituțional al subordonării ierarhice.

6) Răspunderea magistraților pentru reaua-credință și grava neglijență în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au.

7) Lustrația magistraților care au fost colaboratori ai serviciilor de informații au pus în aplicare protocoalele secrete prin încălcarea Constituției și a legilor în vigoare.

8) Garantarea independenței sistemului judiciar față de orice imixtiune a serviciilor de informații.

9) Principiul celerității în instrumentarea și soluționarea cauzelor penale și civile.

10) Principiul meritocrației și al probității morale și profesionale în promovarea magistraților în funcțiile superioare din sistemul judiciar.