Pro-rusul Călin Georgescu, din cauza căruia alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate, iar la cele din 2025 a primit interdicție de a candida, a anunțat luni seară că se retrage din viața publică.

Redăm integral mesajul lui Călin Georgescu, publicat inițial la televizunea lui de casă, Realitatea PLUS:

"Dragii mei, bună seara! Lumea este sătulă de conflicte, războaie, haos, grabă, violență și exces de politică. În România, lupta politică exagerată a dus la deprofesionalizare. Când atenția oamenilor, stimulată și speculată și de media, e concentrată pe lupta politică, desigur, irrelevantă pentru bunăstarea societății, înseamnă că oamenii profesiilor esențiale pentru funcționarea țării, antreprenorii, meseriașii, meșteșugarii, țăranii, medicii, profesorii, militarii, sunt lăsați pe plan secund. Astfel, țara se răcește. Profesionalismul dezvoltă o țară, în timp ce politica excesivă o slăbește.

Azi, politica pare să fie umplut tot spațiul. Mințile sunt confuze, iar inimile obosite. Vitorul nu este ceva care ni se întâmplă, ci ceva care se construiește prin noi, prin alegerile pe care le facem cu fiecare gând, cuvânt sau gest. Fiecare suflet conștient sau nu, alege în fiecare moment. Fiecare moment este o poartă prin care alegem între frică, dezbinare, minciună, orgoliu sau curaj, comuniune, adevăr, demnitate. Momentul în care ne aflăm nu ne cere să ne revoltăm cu furie. Nu ne cere să-i jinim pe ceilalți.

Ne invită să facem ceva mult mai important, să ne trezim conștient și responsabil. Atenție însă, adevărata trezire a conștiinței nu este o mângâiere ușoară, ci o lumină care îndepărtează vărul de pe ochi, nu doar ca să descoperim ce ne-au ascuns alții, ci mai ales ca să privim adevărul despre noi înșine, adevăr care poate fi foarte incomod.

Privind cu sinceritate în interiorul nostru, trebuie să recunoaștem că am permis să se întâmple ceea ce ne doare acum. Doar asumându-ne această responsabilitate învățăm să fim o sursă de claritate și de pace chiar și în mijlocul haosului. Eu mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Înțeleg profund prin ce ați trecut mulți dintre voi, ați suferit, ați fost hărțuiți, înjosiți, nedreptățiți și marginalizați. Mulțumesc și celor care au fost contra mea, pentru că asta este valoarea democrației.

Acum voi lămuri și clarifica anumite aspecte și câteva dezinformări apărute în ultima vreme. În primul rând, alegerile pentru funcția de președint al României din 2025 s-au încheiat. Odată cu acestea, am ales să închei și implicarea mea activă în procesul politic, considerând că această etapă a mișcării suveraniste s-a încheiat din punctul meu de vedere.

Vreau să subliniez că această alegere este una personală și nu implică nicio judecată asupra celor care continua să susțină această cauză. Aleg să fiu, de acum înainte, un observator pasiv al vieții publice și sociale. Nu este o renunțare, ci o alegere responsabilă, făcută cu respect față de popor și cu înțelegere față de situația actuală. Îmi concentrez acum toată atenția și energia asupra familiei mele, care are nevoie de liniște și mai ales de sănătate după această perioadă intensă și tumultoasă. Aleg să rămân în afara oricărei structuri de partid.

Nu fac parte din niciun partid politic, parlamentar sau neparlamentar, și nu sunt afiliat politic în niciun fel. Aleg să-mi păstrez o poziție neutră și echidistantă, fără apartenențe politice. Nu doresc să ocup nici o funcție în statul român în actuala situație. Nu am intenția de a prelua conducerea vreunui partid politic și nu voi da curs unor astfel de propuneri. Nu urmăresc să creez o platformă politică și nu intenționez să înființez un partid.

Singura mea loialitate rămâne față de poporul român, pe care îl iubesc și pe care îl voi respecta întotdeauna. În acest moment aleg să nu particip la consultări sau dezbateri pe teme politice actuale sau viitoare, considerând că rolul meu este să fiu un observator atent și responsabil. Totuși, dacă voi vedea că drepturile celor care au ales diferit sunt încălcate sau apar nedreptăți și abuzuri, mă voi implica din nou cu voce clară pentru a apăra principiile democrației și libertății.

Alegerea noastră a tuturor să fie calea înțelepciunii, a păcii și a liniștii sociale. Asta îmi doresc. Chiar dacă acest capitol politic s-a încheiat, am convingerea că valorile și idealurile pentru care am luptat împreună rămân neclintite. Sunt pregătit să revin atunci când va apărea o ocazie serioasă care să aducă beneficii reale României și poporului român. Pentru mine, patriotismul și credința nu sunt simple cuvinte, ci forțe vii care ne dau putere și ne conduc mai departe. România are nevoie de noi toți pentru reconstrucție. De aceea doresc tuturor pace și bunăstare. Fără asigurarea dreptului la bunăstare, toate celelalte drepturi sunt vorbe în vânt.

Dreptul la bunăstare este fundamentul promovat de programul de țară Hrana Apă Energie, care astăzi este mai actual și mai potrivit ca niciodată. Încă acest program a fost gândit să pună pe primul loc oamenii și resursele țării. Bunăstarea românilor este o prioritate fără a depinde de alții prin administrarea responsabilă a propriilor resurse. Așa ajungem să fim un popor fericit.

Programul Hrană, Apă, Energie ar fi putut fi pentru noi mai mult decât un simplu plan. Ar fi fost o lumină călăuzitoare, un îndemn către o societate așezată pe temelia credinței, ademnității și responsabilității. Ne-ar fi învățat cum să ne păstrăm vie legătura cu ceea ce suntem.

Cu rădăcinile noastre, cu tradițiile care ne-au crescut, cu identitatea noastră profundă spirituală și culturală. Și asta nu prin impunere, ci prin exemplu, nu prin vorbe, ci prin trăire. Ar fi fost o chemare la unitate, la echilibru, la redescoperire a celui noi care nu dezbină, ci unește. Doar pacea poate aduce adevărata bunăstare unui popor. Și așa cum am spus și în campanie, avem nevoie de o strategie a păcii. Una care să vindece, să unească și să construiască. Nu putem construi viitorul în același timp cu pâine într-o mână și arme în cealaltă mână.

Politicile care ne împing spre datorii fără sens, care ne îndepărtează de liniște, de echilibru și de siguranță, nu ne servesc cu adevărat. Avem nevoie de o viziune care să ne apropie de prosperitate, de ceea ce poporul român își dorește, dintotdeauna. Rost și pace. Unii dintre susținătorii mei sunt nemulțumiți pentru că nu lupt în felul în care și-ar dori ei. Dar, în vremuri dificile, declarațiile de iubire și de votament pot deveni o poșghiță subțire și se reduc doar la o poză bună de pus în rama.

Dragii mei, eu am spus mereu că vom face istorie, nu politică. Și asta am făcut. Lupta mea se vede în faptele mele, în toate demersurile pe plan intern și internațional pentru reloarea turului 2 din decembrie 2024 și în campania din 2025. Dovada luptei mele sunt cicatricile mele și ale familiei mele.

Nu este realist să aștepți să facă și să schimbe totul o singură persoană. Partidul meu este popor român, este o chemare la unitate, nu o simplă lozincă de campanie. Suveranitatea este simbolul spiritului vostru liber. Iar adevărata libertate pare că încă nu a fost pe deplin înțeleasă. În această lucrare, împreună unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, mi-am dorit să fiți voi înșiva.

Să vă regăsiți demnitatea, să vă respectați pe voi înșiva și să începeți căutarea de sine pentru a vă descoperi menirea. Într-o lume care se umple tot mai mult de materialism și se golește de sens, am avut un vis. Ca popor român să fie liber și demn, iar oamenii să fie fericiți și să râdă pe stradă. Fie ca jerfa și efortul celor care au dorit să transformăm împreună acest vis în realitate să rodească.

Dragii mei, fiecare moment este o poartă, iar acum, la acest moment de încheiere, să pășim cu încredere prin ea, cu deplină conștiență a faptului că suntem popor al lui Dumnezeu. Să rămânem statornici așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate!"