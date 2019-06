Ludovic Orban a revenit asupra declarației privind inpozitarea angajaților din sectorul IT spunând că nu are nimic cu IT-iștii, dar trebuie să existe egalitate în tratamentul fiscal. Dar afirmația sa a stârnit valuri de-a lungul spectrului politic.

Orban spune că nu se pot crea privilegii pentru anumite categorii profesionale și în acest context a vorbit despre impozitarea veniturilor celor din IT.

„Este o declarație în care am vorbit despre principiul echității fiscale, iar în acel context am făcut acea declarație. Sunt adept al echității fiscale și consider că prin orice alt principiu se pot crea privilegii pentru anumite categorii profesionale și am exemplificat cu IT-iștii. Nu am nimic cu IT-iștii, dimpotrivă, îmi doresc dezvoltarea acestui sector, dar nu este normal ca ei să fie scutiți de impozit, iar alte categorii nu. Pe principiul acesta hai să îi scutim și pe profesorii de informatică, pentru că ei îi formează pe IT-iști”, a declarat Ludovic Orban, duminică, pentru HotNews.ro.

Șeful PNL a amintit că această măsură a fost luată în timpul guvernării Adrian Năstase, pentru a împiedica exodul IT-iștilor, dar acum sunt o mulțime de alte categorii profesionale care pleacă din țară.

Totuși, Asociația patronală a industriei de software și servicii (ANIS) a transmis că facilitățile fiscale mențin industria IT românească competitivă în cursa cu alte țări care oferă programatorilor impozit 0 pe venit și că deficitul de muncă din IT în UE este foarte mare, încât eliminarea facilităților fiscale în România ar duce la un exod masiv de specialiști.

„Sunt 100.000 de specialiști a căror contribuție însumează o pondere de aproximativ 6% în PIB al României. Nevoia anuală de specialiști este de 14.000 de oameni pe an, dublă față de numărul absolvenților din domeniu”, a precizat ANIS.

După ce Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii și ex-purtător de cuvânt al PSD, i-a îndemnat pe liberali să scoată facilitățile pentru industria IT, sugerând că astfel PNL ar lovi în propriii votanți, și alți lideri politici au comentat declarația lui Ludovic Orban.

Traian Băsescu a amintit că, „datorită importanţei acestei categorii de specialişti, veniturile lor n-au fost impozitate nici în perioada de criză economică”.

„Acest lucru a făcut ca toate marile companii IT din lume să dezvolte în România mari centre de cercetare, de realizare programe industriale, centre regionale de mentenanţă etc, etc. absorbind integral forţa de muncă specializată produsă de toate marile universităţi ale ţării”, a scris Băsescu pe Facebook.

Fostul președinte spune și că industria IT, „concentrată în câteva blocuri de birouri din România”, generează o contribuţie la PIB care, în curând, va egala contribuţia întregii agriculturi autohtone.

„Ludovice, dacă te pui cu taxele pe ei, fetele şi băieţii aceştia au câte un scaun şi un calculator pe care într-o noapte le iau sub braţ şi au plecat în alte zări pentru că, partea esenţială, creierul, este la purtător”, spune Băsescu, care îi transmite lui Orban să nu se transforme într-un nou Dragnea „care le știa pe toate atât de bine” încât a alungat investitori și a blocat investiții.

Și Cătălin Drulă, deputat USR și președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților, a criticat declarația lui Ludovic Orban, spunând că eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști „ar fi o imensă prostie cu efect economic net negativ”. Drulă spune, într-o postare pe Facebook, că măsura ar încuraja plecarea specialiștilor în IT din țară, iar numărul centrelor de dezvoltare deschise în România ar scădea.

„De ce am vrea să luăm tesla și să ne lovim în felul ăsta?”, a conchis deputatul USR.

Însă profesorul de economie Cristian Păun, consilier economic al șefului PNL, a încercat să explice afirmațiile lui Ludovic Orban: „Orice exonerare de taxe și orice categorie scoasă din pălărie de politician ca fiind «strategică» sau «incipientă» este o încălcare a principiului ca fiecare să fie egal în fața legii (a taxării) și o derogare de la egalitatea de șansă”.

Păun, profesor la Academia de Studii Economice din București, consideră că derogările de la taxare sunt arbitrare și prin acordarea acestora „se activează un dublu standard și o inegalitate a antreprenorilor în fața fiscalității (nu toți pot să se apuce de IT, România are nevoie în egală măsură și de brutari, de croitori sau de brutari)”.

România are taxe imense pe muncă, pentru unele sectoare, spune Cristian Păun, în timp ce altele sunt exonerate „după cum bate vântul (a se citi interesul): IT, construcții, agricultură etc”, adăugând că alegerea este între păstrarea haosului și reducerea taxării pe muncă pentru toți și eliminarea tuturor exonerărilor și privilegiilor obținute de anumite sectoare prin presiune politică și lobby.