Profesorul universitar Valentin Naumescu a anunțat că va face parte, începând cu 1 noiembrie 2025, din echipa de consilieri ai Administrației Prezidențiale, în calitate de consilier prezidențial pentru afaceri europene.

Decizia a fost făcută publică printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care Naumescu precizează că a acceptat „onoranta propunere a Președintelui României” și că își propune să contribuie la definirea și susținerea poziției României în cadrul Uniunii Europene „cu demnitate, competență și inițiativă”.

Profesorul clujean de la Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca subliniază contextul tensionat și complex în care își va începe mandatul: „Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanță istorică neîndoielnică, și de schimbări accelerate, pe multiple planuri: politice, de securitate, economice, militare, tehnologice, sociale, cultural-educaționale.”

El consideră că România, aflată de aproape două decenii în Uniunea Europeană și fiind „a șasea țară ca mărime a populației” din blocul comunitar, are „datoria să participe cu demnitate și competență” la procesul decizional european și la aplicarea politicilor comune.

Odată cu anunțul privind noua funcție, Valentin Naumescu a confirmat și retragerea din poziția de președinte al ICDE – România Europeană, asociația civică pe care a fondat-o în 2019.

„Revin în serviciul public”

Profesorul clujean a mulțumit Președintelui României pentru încrederea acordată și a transmis că noua sa misiune reprezintă o revenire, după mai mulți ani, într-o poziție de demnitate publică. „Revin după mulți ani într-o poziție de demnitate publică, în serviciul public, cu dorința de a contribui la binele țării noastre, sperând să urmeze, dincolo de incertitudinile actuale, o perioadă cu rezultate pozitive pentru România și pentru români”, a mai spus Naumescu.