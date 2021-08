Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus miercuri în dezbatere proiectul de OUG pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Programul prevede 50 de miliarde de lei prin care primarii pot moderniza comunitățile, iar perioada de desfășurare a acestuia este 2021-2028.

Scopul proiectului este acela de a sprijini eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, drumuri și altele asemenea.

Conform estimărilor facute, la nivel național, 20.000 km drumuri județene și 27.000 km drumuri comunale sunt nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru modernizarea acestor drumuri;

29% din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de apă, iar 57% din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80 miliarde lei pentru realizarea acestor obiective de investiții;

2.226 unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de distribuție de gaze naturale, iar pentru acest domeniu fiind depuse cereri în număr de 174 cereri, însumând o valoare de 2.642 milioane lei.

"Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităților administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate", se arată în proiectul pus în dezbatere publică.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenții la construcțiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit marți despre acest program, identic cu Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), înființat de Liviu Dragnea.

"Am decis în coaliție, după discuții prealabile în Biroului Executiv al PNL, demararea noului Program de Investiții pentru comunitățile locale din cursul acestui an. Acesta se va derula după modelul Programului Național de Dezvoltare Locală, cu un buget multianual de aproximativ 50 de miliarde de lei. Dincolo de modul în care va fi denumit acest program, am considerat mai important ca proiectele de infrastructură să privească atât partea rutieră, cea de apă și canal, dar și extinderea rețelelor de gaz", a declarat Ludovic Orban.

Și premierul Florin Cîțu spunea marți că planul este făcut pentru românii care vor beneficia de drumuri asfaltate, de canalizare și de apă.

Deputata USR PLUS Cristina Prună susține că "este scandalos să nu fi învățat nimic din risipa de bani publici care s-a întâmplat sub ochii noștri neputincioși".

"Acum, în ședințele PNL se vorbește de 50 miliarde de lei (10 miliarde de euro!) pentru noi proiecte de <dezvoltare locală>. Avem PNDL de peste zece ani. I-am văzut efectele. Nu a scos niciun județ din sărăcie. Dimpotrivă, județele fruntașe la PNDL, precum Teleormanul, au rămas cele mai sărace", a scris deputata pe pagina ei de Facebook.



Prună consideră că investițiile locale trebuie să continue pe fonduri europene, iar banii de la buget pentru proiectele locale trebuie să premieze performanța.

"Doar așa putem avea un minim filtru pentru furturi și parandărături pentru firme de casă, cum s-a întâmplat de fiecare dată cu banii din PNDL. Să fie foarte clar! Reforma nu înseamnă să facem un alt PNDL, PNDL 3 sau alte nume pompoase care se pregătesc pentru a împacheta cu fundița roz acest nou program de cumpărat primari și alimentat clientela politică cu banii noștri, ai tuturor", a conchis aceasta.