Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți un proiect de lege care vizează interzicerea vânzării către tinerii sub 18 ani a dispozitivelor electronice de fumat.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 201/2016 și a Legii 349/2002 și a fost adoptat cu 242 de voturi "pentru" și un vot "contra".

Aleșii au notat în proiect că prin țigaretă electronică se înțelege "un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conțin sau nu conțin nicotină, prin intermediul unui muștiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuș, un rezervor si dispozitivul fară cartuș sau rezervor. Țigaretele electronice pot fi de unică folosință sau pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere sau rezervor sau pot fi reîncărcate cu cartușe de unică folosință”.

Articolul 3, alineatul (1) din Legea 349/2002 se modifică și va avea următorul cuprins:



„Art.3.- (1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepție spațiile de deținere în care sunt cazate persoanele private de libertate.

Astfel, va fi interzisă și vânzarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Interdicția spre vânzare se aplică și dacă aceste produse sunt comercializate prin intermediul automatelor sau prin intermediul dispozitivelor de tipul easybox/locker.

Produsele care se comercializează prin intermediul serviciilor de curierat trebuie să aibă tipărit pe colet, în mod cât mai lizibil, mesajul "ATENTIE! ACEST PACHET CONȚINE PRODUSE DIN TUTUN ȘI/SAU PRODUSE CARE CONȚIN NICOTINĂ".

Un amendament respins în Comisie, dar adoptat în plen prevede că la categoria produselor interzise spre comercializare minorilor intră și:

dispozitiv electronic pentru incalzirea tutunului si a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun - dispozitiv utilizat in cazul produselor din tutun încălzit sau produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun;

flacon de reumplere înseamnă un recipient cu un lichid care conține nicotină și care poate fi folosit pentru reumplerea unei țigarete electronice;

(pouch) pliculeț cu nicotină pentru uz oral - un produs fără tutun care conține nicotină și care este folosit pentru consumul oral de nicotină, sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective”;



produse destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun – un produs nou care nu conține tutun ci este bazat pe un substrat înlocuitor al tutunului (inclusiv produse bazate pe plante, ierburi, fructe).



Persoanele responsabile din instituțiile și unitățile care administrează spațiile menționate la art.2 lit.m), n), nl) și n2) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art.3 alin.(l), (l1) și (13), inclusiv prin prevederea ca abatere disciplinară gravă a încălcării respectivelor dispoziții și marcarea spațiilor menționate cu indicatoare prin care să se indice Fumatul interzis și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.

O altă modificare la dezbaterile de luni din plen a fost că introducerea pe piață a (pouch-urilor) pliculețelor cu nicotină pentru uz oral care nu respectă prevederile prezentei legi este interzisă, iar nivelul de nicotină conținut în fiecare pliculeț nu poate depăși valoarea de 20 mg.



Unitățile de învățământ au obligația introducerii în regulamentele interne a unor măsuri coercitive aplicate elevilor, pentru nerespectarea prevederilor referitoare Ia vânzarea/deținerea și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun.

Nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art.3 alin.(l), (l1) și (63) se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art.3 alin.(61), (62) și (63) se sancționează cu amendă contravențională de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere; săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă contravențională de 20.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.

Proiectul, depus de PSD și susținut și de aleși de la AUR și USR, merge acum la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

+++

Premierul Marcel Ciolacu, laude la adresa industriei tutunului în urmă cu câteva luni

Premierul Marcel Ciolacu s-a dus pe 5 septembrie la aniversarea a 30 de ani de activitate a companiei de țigări Philip Morris în România și a transmis felicitări pentru impozitele "impresionante" pe care aceasta le-a plătit statului.

"Este impresionant ce s-a clădit în acești 30 de ani, în acest loc. Este impresionantă tehnologia de vârf pe care o folosiți, designul produsului și, nu în ultimul rând, comunitatea pe care ați creat-o cu angajații acestei afaceri. Nivelul ridicat al condițiilor de muncă, facilitățile pe care le aveți pentru lucrătorii dumneavoastră. Media de vârstă de 35-36 de ani arată conexiunea în cei 30 de ani cu experiența și cu tinerețea și mai ales, nivelul investiției. Până acum, s-au investit aproape 600 de milioane de dolari. Urmează încă o investiție de aproximativ 130 de milioane de dolari în viitor. Sunt cifre care impresionează și fac ca dumneavoastră să fiți un contributor la bugetul statului foarte important. Așa cum spunea, în întâlnire, ministrul finanțelor, ați plătit impozite de aproximativ 500 de milioane de euro. Este o cifră impresionantă", a spus premierul.

El a adăugat că 90% din producția fabricii merge în acest moment la export, iar pe el, ca prim-ministru, "nu poate decât să mă bucure, pentru că mai echilibrăm din balanța comercială a României".

"Dincolo de business, trebuie ca toată lumea implicată să înțeleagă că avem cu toții o uriașă responsabilitate, și anume să conștientizăm foarte clar că orice dependență, fie la tineri sau la adulți, trebuie să fie evitată și combătută. Spunea domnul Bucurenci, cu niște cuvinte mai alese că trebuie să avem acest choice, să avem posibilitatea de a alege răul mai mic sau răul mai mare", a adăugat Ciolacu.

Premierul, deși se știe că este fumător, a spus că în calitate de părinte crede cu tărie că "nicotina, consumul de tutun, în orice formă sau cum ar fi el realizat, nu aduce niciun beneficiu sănătății individuale sau colective".

"Acum câteva săptămâni, Guvernul pe care îl conduc a aprobat o hotărâre prin care produsele de tutun încălzit se supun avertismentelor de sănătate. Părerea mea - dar asta nu înseamnă că trebuie să țineți cont de ea - este că lumea trebuie informată. Lumea trebuie să cunoască adevărul, să cunoască riscul și mai ales să aleagă. Noi creăm oportunitățile, ducem informația către populație și populația alege. Sunt ferm convins că faceți acest lucru și este o prioritate pentru dumneavoastră ca populația să fie cât mai informată. Nu pot să nu vă spun și faptul că industria dumneavoastră are evaziune zero. Asta, în România, unde avem unul dintre cele mai înalte nivele ale evaziunii din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, cred că datoria noastră, a Guvernului României, a mea, a ministrului de finanțe, a ministrului economiei, este să investim cât mai mult în industrii care au evaziune zero", a continuat șeful Executivului.

Ciolacu a mai spus și că suntem, după Polonia, al doilea mare exportator de tutun, undeva la egalitate cu Germania și "deja vorbim de excelență".