Guvernul a avut joi pe masă, în primă lectură, un proiect de lege privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice

Actul normativ propune unele clarificări și măsuri de corelare legislativă privind raporturile de muncă și de serviciu, în contextul măsurilor fiscal-bugetare și al noilor reglementări în materia pensiilor. Măsurile urmăresc asigurarea unui cadru unitar de aplicare a legislației, creșterea disciplinei bugetare și eficientizarea managementului resurselor umane din sectorul public.

Astfel, pentru persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare, proiectul, în această etapă, stabilește posibilitatea menținerii în activitate a acestora doar la cerere, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85% pe perioada desfășurării activității. Proiectul corelează condițiile de aplicare ale acestei prevederi cu Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și cu deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție. Menținerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorului, inclusiv în situația reîncadrării, în condițiile legii.

În cazul foștilor judecători sau procurori care se reîncadrează, fără concurs, în funcția de judecător sau procuror rămân aplicabile prevederile art. 216 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Dispozițiile menționate nu se aplică aleșilor locali și persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituție, pe durata exercitării mandatului, și nici cadrelor didactice din instituția publică care realizează formarea inițială și formarea profesională continuă a magistraților și a cadrelor didactice din învățământul militar si juridic superior.

Totodată, în contextul măsurilor fiscal-bugetare, proiectul prevede încetarea detașărilor funcționarilor publici și ale personalului contractual într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii și introduce posibilitatea realizării transferurilor în interesul serviciului într-un termen de maximum 30 de zile.

În situațiile de reorganizare a instituțiilor publice, atunci când există mai mulți funcționari publici aflați în situații similare, se introduce posibilitatea organizării unui examen, ca mecanism transparent, echitabil și meritocratic de selecție.

Suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public pentru desfășurarea activității în organizații internaționale este limitată la maximum 5 ani, pentru menținerea echilibrului între interesul individual și cel instituțional.