Deputata PNL Alina Gorghiu a depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracțiunea de abandon de familie

Astfel, acțiunea penală se pune din oficiu, ca expresie a responsabilității statului de a proteja copiii și persoanele vulnerabile.

Neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere nu reprezintă o simplă neînțelegere între foști parteneri, ci o formă gravă de violență economică, cu efecte directe asupra nivelului de trai, siguranței și demnității copilului și ale părintelui care îl îngrijește, în majoritatea cazurilor mama.



Violența economică - recunoaștere legală

Potrivit art. 3 lit. a) din Convenția de la Istanbul, ratificată de România prin Legea nr. 30/2016, violența împotriva femeilor include „toate actele de violență de gen care au ca rezultat sau sunt susceptibile să aibă ca rezultat un prejudiciu sau o suferință de natură fizică, sexuală, psihologică sau economică”.

De asemenea, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice definește violența economică drept acțiunea de „privare de mijloacele economice necesare traiului”.Neplata deliberată a pensiei de întreținere se încadrează direct în aceste definiții.

O protecție penală iluzorie

În forma actuală a Codului penal, acțiunea penală pentru abandon de familie este condiționată de formularea unei plângeri prealabile într-un termen restrictiv. Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2020, s-a stabilit că termenul de 3 luni curge de la momentul cunoașterii săvârșirii faptei, respectiv de la expirarea perioadei de 3 luni de neplată. Această interpretare, deși corectă juridic, are în practică consecințe grave:

•numeroase cauze sunt clasate ca tardive;

•obligații stabilite prin hotărâri judecătorești rămân neexecutate;

•victimele sunt sancționate pentru bună-credință;

•debitorii de rea-credință sunt încurajați să persiste în neexecutare.

Obligația statului

Conform art. 5 din Convenția de la Istanbul, statul are obligația de a acționa cu diligență pentru a preveni, investiga, sancționa și a oferi despăgubiri pentru actele de violență, inclusiv cele de natură economică. De asemenea, art. 49 din Constituția României consacră protecția specială a copiilor, iar interesul superior al copilului impune intervenția activă a statului atunci când drepturile acestuia sunt încălcate.

Soluția propusă prin proiectul de lege este să se elimine plângerea prealabilă pentru infracțiunea de abandon de familie, acțiunea penală să se pună în mișcare din oficiu, protecția penală să devină reală, nu formală, iar violența economică să fie tratată ca o problemă de interes public, nu privat.

