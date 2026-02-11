Un proiect depus de deputatul PNL Ionuț Stroe prevede că partidele nu vor mai putea folosi subvențiile de la stat pentru influențarea decidenților externi sau pentru acțiuni contrare intereselor României.

Proiectul prevede că le este interzis partidelor politice să folosească subvențiile de la bugetul de stat pentru acțiuni sau cheltuieli care aduc atingere imaginii, ordinii constituționale, valorilor ori intereselor fundamentale ale României.

Este interzisă în mod explicit folosirea banilor publici pentru achiziții de bunuri sau servicii destinate influențării decidenților politici sau instituționali din alte state ori din organizații internaționale în sens contrar intereselor României.

Încălcarea acestor prevederi poate duce la restituirea sumelor la buget, confiscarea banilor, suspendarea subvenției (parțial sau total), sesizarea autorităților competente, inclusiv celor de urmărire penală.

În expunerea de motive se arată că, deși banii se folosesc în baza unui anumit regim juridic, "experiența ultimilor ani a demonstrat că dispozițiile art. 25 din legea nr. 334/2006 în forma actuală, nu oferă un cadru suficient de clar pentru prevenirea unor utilizări ale subvențiilor contrare valorilor și intereselor fundamentale ale României".

"În mod repetat, opiniile publice, rapoartele instituționale și documentările media au evidențiat situații în care anumiți actori politici, beneficiari ai finanțării publice, au direcționat resursele provenite din subvenții către activități sau servicii care, prin finalitatea lor, aveau potențialul de a afecta imaginea României, a induce mesaje publice contrare obligațiilor constituționale de loialitate față de stat sau de a genera acțiuni cu impact extern negativ asupra intereselor naționale", se arată în document.

De asemenea, s-a constatat apariția unor activități cu caracter transnațional, finanțate din subvenții, prin care se urmărea influențarea unor decizii ale unor autorități publice din alte state sau din organizații internaționale, în sens contrar intereselor României sau într-o manieră susceptibilă să genereze prejudicii imaginii statului.

"O asemenea conduită depășește în mod evident scopul pentru care regimul subvențiilor a fost instituit și intră în conflict cu principiile fundamentale ce guvernează gestiunea banului public. Curtea Constituțională a reținut în mod constant că fondurile publice alocate partidelor politice au regim juridic de resurse bugetare afectate, supuse unui control strict din perspectiva destinației și a respectării principiilor constituționale. Astfel, lipsa unor interdicții exprese determină un risc real de utilizare abuzivă, incompatibil cu principiul protecției interesului general", potrivit expunerii de motive.

