Deputata PNL Raluca Turcan și deputata PSD Victoria Stoiciu au depus, cu susținerea unui număr mare de parlamentari, un proiect de lege în favoarea victimelor violențelor care au un ordin de protecție provizoriu sau definitiv.

⁠În prezent, victimele violenței domestice beneficiază de consiliere și asistență psihologică doar dacă sunt apelează la centre specializate sau sunt sprijinite de ONG-uri de profil

Proiectul depus marți prevede ca victimele violenței domestice pentru care s-a dispus protecție legală, prin ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție, să beneficieze de consiliere psihologică cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Consilierea psihologică poate fi oferită ambulatoriu, în cabinetele de psihologie clinică, în centrele de sănătate mentală și centrele comunitare autorizate CNAS.

Practic, se extinde accesul la sprijin psihologic la toate victimele care au protecție legală

"Cine nu crede în acest proiect sau consideră ca presupune costuri financiare este este invitat să se pună, măcar pentru o clipă, în pielea acelor femei care trăiesc zi de zi în frică, în tăcere și în umilință. Femei care își cresc copiii tremurând la fiecare zgomot, care adorm cu spaima că violența se va repeta, cărora poate le este rușine să vorbească cu un membru al familiei sau cu o prietenă. Acest proiect de lege este pentru ele. Pentru demnitatea lor. Pentru liniștea lor. Pentru șansa reală de a se reconstrui", a transmis Raluca Turcan.



Proiectul a fost depus de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, iar datele statistice arată că peste 45% dintre femeile din România declară că au suferit violență psihologică din partea partenerului intim.

⁠Aproximativ 25% dintre femei au fost victime ale violenței fizice în relații intime. ⁠România se află printre statele cu cele mai ridicate rate ale violenței împotriva femeilor din Uniunea Europeană.



În primele luni ale anului 2025 au fost raportate peste 40.000 de cazuri de violență domestică.

Media indică aproximativ 14 femei agresate în fiecare oră.

