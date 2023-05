Proiectul liderului PNL și al secretarului general al partidului, Nicolae Ciucă și Lucian Bode, privind modificarea Codului Penal a fost respins marți de Senat.

Au votat 56 de senatori "pentru" 31 și "împotrivă". Proiectul merge la dezbatere și vot în Camera Deputaților, for decizional. După vot, președinta interimară a Senatului, Alina Gorghiu, le-a cerut liderilor de grup să înceapă consultări.

Cum arată votul din plen: doi senatori PNL și doi de la PSD s-au abținut, iar împotrivă au votat zece de la AUR, unul de la PSD, trei neafiliați și toți cei 17 membri USR. Lista detaliată de vot poate fi consultată aici.

Inițiativa, depusă în februarie, vizează modificarea a 11 articole din Codul Penal, iar cei doi au propus, în majoritatea cazurilor, creșterea limitelor de pedeapsă cu o treime.

Infracțiunile în forme agravante pentru care se vor mări cu o treime limitele pedepselor sunt: lovirea, vătămarea corporală, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte și hărțuirea.

Majorarea cu o treime a pedepselor se va aplica pentru hărțuirea unui minor, iar raportul de forțe dintre agresor și un minor este suficient de mare pentru ca infracțiunea să primească circumstanțe agravante și un spor de o treime din pedeapsă, a mai explicat ministrul.

"Cred că trebuie să fim mai duri cu cei care aleg să profite de un copil și să descurajăm astfel de fapte abuzive. Am făcut modificări și am schimbat abordarea în ceea ce privește fapta de tulburare a ordinii și liniștii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani și am introdus elemente agravante care justifică creșterea limitelor pedeapsei cu închisoarea între 2 și 7 ani", spunea, atunci, Lucian Bode.

Cei doi au propus, de asemenea, instituirea unui regim sancționatoriu mai aspru pentru fapta de încăierare și au propus pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, repoziționând-o în ierarhia faptelor cu violență, comise de cele mai multe ori în public.

Ciucă și Bode au propus și să se elimine posibilitatea amenzii ca sancțiune în cazul infracțiunilor de ultraj și ultraj judiciar și vor ca aceste fapte să se pedepsească cu închisoarea.

Proiectul a stârnit controverse, iar pe 28 martie PSD a transmis că nu votează actuala formă a inițiativei, pentru că înăsprește pedepsele pentru participanții la proteste publice.

PSD susținea că, în forma actuală, proiectul de lege intrat marți în dezbatere la Senat este de natură să intimideze organizarea și participarea la demonstrații sau mitinguri de protest, ceea ce afectează însăși fundamentul democrației, iar libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor sunt garantate de Constituția României și nu pot fi îngrădite în niciun fel.

Comisia Juridică din Senat a modificat săptămâna trecută Art. 371 din Codul Penal prin care cei doi lideri PNL voiau pedeapsa cu închisoarea. În forma propusă de cei doi, închisoarea era cuprinsă între 1 an la 5 ani. Acum, adunările publice se pot pedepsi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În forma actuală a legii nu este prevăzută pedeapsa cu închisoarea.

Când a fost inițiat proiectul, 50 de ONG-uri și grupuri de cetățeni au transmis o scrisoare deschisă adresată senatorilor prin care le cer să respingă creșterea pedepselor pentru unele fapte care duc la tulburarea ordinii și liniștii publice, în special în contextul unor adunări publice.