La doi ani de la implementare, impozitarea bacșișului în domeniul ospitalității și-a dovedit pe deplin eșecul, spune USR, care propune ca acesta să nu mai fie impozitat.

Nu doar că statul a încasat mai puțin decât estima chiar și în cel mai pesimist scenariu, dar au crescut prețurile percepute clienților într-un domeniu deja afectat de presiuni economice și inflație. Prin urmare, USR a depus, la inițiativa deputatului Claudiu Năsui, o propunere legislativă prin care veniturile din bacșiș să nu mai fie impozitate.

„Impozitarea bacșișului este un eșec al unui stat rupt de realitate, dar avid de a taxa tot ce poate. Nu e primul eșec al impozitării bacșișului, am mai avut un fiasco similar în 2015, dar acum l-au pus la pachet cu plata prin card ca să «facă un bine» economiei. Cum spunea Ronald Reagan, cel mai înfricoșător e să auzi «sunt de la guvern și am venit să te ajut». Când au văzut că nu strâng sumele prognozate, ce au făcut băieții? S-au pus pe dat amenzi, mii de sancțiuni contravenționale și controale. Ca de obicei, astfel de reglementări se dovedesc de fapt a fi pretexte pentru «vizite» așa cum sunt obișnuiți la instituțiile de control de stat: se tund, mănâncă, beau o cafea ... totul gratis, din «ospitalitatea» antreprenorilor. Și, dacă nu fac să fie bine, aplică amenda”, declară Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei.

Când au introdus impozitarea bacșișului, la 1 ianuarie 2023, guvernanții se lăudau că măsura va reduce deficitul la bugetul de stat. În primul an de colectare, aveau însă să adune sub 30 de milioane de lei, de trei ori mai puțin decât cele mai pesimiste estimări făcute de Ministerul Finanțelor. În al doilea an de colectare, abia au strâns 34 de milioane de lei. În schimb, amenzile aplicate s-au apropiat de suma adunată prin impozitarea bacșișului.

„Doar că amenzile alea nu sunt întotdeauna colectate, fiindcă de obicei merg întâi în instanță, unde statul are obiceiul să piardă. Așa ajunge statul să cheltuie mai mult pentru administrarea acestei taxe absurde decât câștigă din ea, iar în final cei care pierd sunt tot contribuabilii și antreprenorii. În loc să ajute economia, au lovit în ospitalitate și alte servicii pe care statul le vede doar ca pe o vacă de muls prin taxe peste taxe. Tipic măsurilor socialiste: angajații primesc mai puțini bani, pe clienți îi costă mai mult, iar patronii au o birocrație în plus pe cap”, adaugă Claudiu Năsui.

Propunerea legislativă, semnată de mai mulți deputați și senatori USR, modifică OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în sensul ca sumele provenite din bacșiș să fie calificate ca venituri din alte surse și să nu le mai fie aplicate impozit și contribuții sociale.

Bacșișul trebuie să rămână ce a fost dintotdeauna, un gest de recompensă și recunoștință, nu o sursă de birocrație, controale, amenzi și atenții pentru stat, spune USR.