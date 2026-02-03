Reacțiile de nemulțumire și frustrare din partea cetățenilor sunt justificate, spune UDMR, aflat la guvernare, iar în ultimele săptămâni formațiunea susține că a folosit fiecare ocazie pentru a asculta plângerile lor.

"Am fost prezenți la proteste, am organizat audiențe și dorim să îi ajutăm cu toate forțele noastre", a transmis formațiunea.

De aceea, UDMR inițiază, în mod oficial la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, și să reintroducă facilitățile fiscale.

"Prioritate vor avea persoanele cu dizabilități și familiile aflate în situații de vulnerabilitate. Măsura poate fi implementată prin ordonanță de urgență a Guvernului. Totodată, UDMR a inițiat acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri mici pe parcursul anului, având în vedere perioada dificilă pe care o traversăm. Înțelegem ce cer oamenii, familiile și mediul de afaceri: predictibilitate și echitate. Aceasta este misiunea pe care ne-o asumăm atât la nivel guvernamental, cât și în administrațiile locale", a mai spus formațiunea.

Aproximativ o mie de persoane au participat duminică la un protest organizat în Piața Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, în cadrul căruia și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea taxelor și impozitelor, dar și a scăderii nivelului de trai, potrivit Agerpres.

Protestatarii au cerut reducerea taxelor, despre care spun că sunt prea mari comparativ cu veniturile populației, care au rămas neschimbate, în timp ce prețurile la alimente, combustibili și energie au crescut semnificativ.

Unul dintre protestatari a spus că nu ar trebui perceput impozit pe prima locuință, întrucât nu generează venituri și a susținut că în alte țări impozitarea începe abia de la a doua sau a treia proprietate.

Acesta a adăugat că înțelege dificultățile financiare ale Guvernului, dar consideră că nu populația este vinovată și cere reducerea aparatului administrativ, pe care îl vede ca fiind supradimensionat.

Un alt protestatar a acuzat că Guvernul de 'hoție legalizată', prin luarea de bani de la cetățeni fără acordul acestora.

'Vrem să demonstrăm voința noastră de a schimba situația, pentru că momentan ceea ce se întâmplă în țara asta e o hoție legalizată. De a lua de la orice persoană ceva, fără acordul persoanei respective, este o hoție. Și vrem să termine asta în țara asta și să vedem măsuri de redresare', a spus bărbatul.

Protestatarii au strigat lozici antiguvernamentale, dar și împotriva UDMR, despre care spune că nu le reprezintă interesele, sau împotriva administrației locale.'În problema asta nu ne reprezintă UDMR. Când e vorba de interesele separate ale maghiarilor, da, într-adevăr', a spus un localnic.

Un alt bărbat a susținut că UDMR acționează doar în interesul propriu sau al unei părți restrânse.

