Senatul dezbate și votează luni o moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, după criza apei din județul Prahova, care a lăsat 100.000 de oameni fără apă potabilă.

Imediat după vot, AUR a transmis că "Diana Buzoianu nu mai are legitimitate să rămână în funcție", iar "dacă nu are decența unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor și să o demită de urgență".

Și social-democrații au început să transmită mesaje în cascadă prin care cer plecarea ministrei.





Moțiunea a fost adoptată cu 74 de voturi "pentru" și 43 de voturi "contra".

Senatorul AUR Mircia Chelaru i-a transmis Dianei Buzoianu că nu are "coptura mentală" să conducă un minister și, pentru că este tânără și are tot viitorul înainte, ar trebui să plece din funcție.

Zamfir a precizat că PSD nu votează cu AUR, ci pentru că așa le-au cerut oamenii parlamentarilor social-democrați, și anume să plece ministra USR de la Mediu.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că a greșit când a caracterizat-o pe Diana Buzoianu ca fiind un "Dorel", ea fiind "mai mult decât un Dorel".

"Dorel e incapabil, dar nu e nici arogant, nici certăreț. Diana Buzoianu e un Dorel impertinent, obraznic, arțăgos și agresiv, care, deși provoacă un dezastru, continuă să se agațe de funcții", a explicat Zamfir, în aplauzele AUR și SOS România.

Diana Buzoianu a spus că este "o moțiune bambilici, cerută de PSD și executată de AUR și SOS". și nu este despre apă, ci despre "setea de spectacol, despre a găsi vinovați fabricați", care nu vine cu dovezi și documente care să probeze acuzațiile la adresa ei.

Buzoianu a acuzat și că plecarea ei este dorită de cei care sunt supărați că, prin reorganizarea Romsilva și schimbările de la Apele Române, a supărat protejații politic din funcții bine plătite.

"Cât timp voi fi ministră voi continua curățenia, reformele și nimeni nu o să mă poată șantaja pentru că le zboară cineva oamenii lor incompetenți din funcții", a spus ministra Mediului.

Moțiunea, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”, va fi votată, potrivit unor surse politice, și de PSD, care, la unison cu opoziția formată din partide extremiste, critică USR, deși sunt alături de ea la guvernare.

În repetate rânduri PSD a cerut demisia ministrei Mediului, însă premierul Ilie Bolojan și USR o susțin în continuare.

Premierul Ilie Bolojan, care este și senator, prezent la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură împotriva sa, a plecat în timpul votului de la Camera Deputaților pentru a fi prezent la Senat, în semn de susținere pentru Diana Buzoianu.

Demiterea ministrului în Parlament prin moțiune simplă nu duce imediat la pierderea fotoliului. Moțiunea simplă este un instrument prin care Parlamentul transmite Guvernului că îi retrage susținerea unui ministru, însă o decizie finală de remaniere este luată tot de premier.

